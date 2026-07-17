Governo estadual instala central da Defesa Civil em Santa Maria

O governo do Estado, em articulação com a prefeitura de Santa Maria, instalou um Centro Logístico Regional da Defesa Civil na cidade. A base de operações, montada às margens da RSC-287, no bairro Camobi, centraliza o recebimento e a rápida distribuição de ajuda humanitária e de equipamentos de contingência.
O espaço já conta com o reforço de caminhões abastecidos com cestas básicas pré-montadas, kits de higiene e limpeza, água potável, colchões, agasalhos e cobertores. O centro também dispõe de suporte estrutural, como caminhões-pipa, geradores de energia elétrica, quadriciclos e telhas para o atendimento emergencial de cidades que venham a ser atingidas por chuvas extremas, ventos fortes e granizo. A previsão inicial é que a base opere pelos próximos 15 a 30 dias, podendo ter as atividades prorrogadas até setembro.
Paralelamente à logística estadual, o Executivo municipal intensificou as ações preventivas nos bairros, com serviços de limpeza e desobstrução de bueiros, ações de macrodrenagem e contenção. O monitoramento ocorre 24 horas por dia por meio da tecnologia do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).
“O Ciosp está preparado, organizado e com um planejamento estratégico ativo para receber as demandas da população, atuando de forma integrada com todas as secretarias e forças de segurança. Esse trabalho de monitoramento e pronta resposta é permanente e ganha força total diante de alertas como este. Vale lembrar que, desde 2024, temos feito obras estruturais e de macrodrenagem muito significativas para minimizar os impactos das chuvas em Santa Maria”, salienta o prefeito Rodrigo Decimo.
Para fortalecer a cultura da prevenção climática, a prefeitura reforça o alerta para que a população evite áreas de risco, acompanhe as atualizações meteorológicas oficiais e mantenha calhas e pátios limpos para facilitar o escoamento da água. “O tempo prévio aos temporais nos permite adotar medidas individuais de prevenção para evitar situações de maior risco em nossas próprias casas. O município e o Estado estão preparados e com as forças de segurança unidas”, pontua o secretário de Resiliência Climática e Relações Comunitárias, Edson Neves.