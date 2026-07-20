Comarca de São Francisco de Paula passa a ter 2ª Vara Judicial

A Comarca de São Francisco de Paula, na região da Serra, ganhou a 2ª Vara Judicial, responsável por receber e julgar processos de diferentes assuntos. A juíza Vivian Feliciano, titular da 1ª Vara Judicial e Diretora do Foro da cidade, assumiu a nova unidade em regime de substituição até a nomeação de um juiz titular.
Também integra a Comarca o município de Cambará do Sul, totalizando cerca de 29 mil moradores entre as duas cidades. Atualmente, cerca de 9,5 mil processos estão em andamento na 1ª Vara Judicial, que agora serão distribuídos também com a 2ª Vara Judicial.
Ao se manifestar na cerimônia, o presidente do Tribunal de Justiça do RS (TJRS), desembargador Eduardo Uhlein parabenizou a comunidade pela mobilização na busca da ampliação da estrutura judiciária da Comarca. “A instalação de uma Vara exige mobilização em dois momentos. Então, é preciso reconhecer o esforço da comunidade que superou essas duas etapas”, afirmou, lembrando que com a ampliação da estrutura haverá maior condições de atender com menor prazo e maior celeridade as necessidades de São Francisco de Paula e de Cambará do Sul.
O prefeito de São Francisco de Paula, Thiago Carniel Teixeira, disse que a ampliação da estrutura judiciária no município é um ato histórico. “Celebramos um grande avanço para nossa comunidade. A instalação da nova Vara Judicial é uma conquista construída por todos que compreenderam que investir na estrutura do Judiciário é investir na cidadania. As grandes conquistas não são individuais, são consequência de trabalho conjunto pelo interesse público”, disse.
A Comarca de São Francisco de Paula, na região da Serra, ganhou a 2ª Vara Judicial, responsável por receber e julgar processos de diferentes assuntos. A juíza Vivian Feliciano, titular da 1ª Vara Judicial e Diretora do Foro da cidade, assumiu a nova unidade em regime de substituição até a nomeação de um juiz titular.
Também integra a Comarca o município de Cambará do Sul, totalizando cerca de 29 mil moradores entre as duas cidades. Atualmente, cerca de 9,5 mil processos estão em andamento na 1ª Vara Judicial, que agora serão distribuídos também com a 2ª Vara Judicial.
Ao se manifestar na cerimônia, o presidente do Tribunal de Justiça do RS (TJRS), desembargador Eduardo Uhlein parabenizou a comunidade pela mobilização na busca da ampliação da estrutura judiciária da Comarca. “A instalação de uma Vara exige mobilização em dois momentos. Então, é preciso reconhecer o esforço da comunidade que superou essas duas etapas”, afirmou, lembrando que com a ampliação da estrutura haverá maior condições de atender com menor prazo e maior celeridade as necessidades de São Francisco de Paula e de Cambará do Sul.
O prefeito de São Francisco de Paula, Thiago Carniel Teixeira, disse que a ampliação da estrutura judiciária no município é um ato histórico. “Celebramos um grande avanço para nossa comunidade. A instalação da nova Vara Judicial é uma conquista construída por todos que compreenderam que investir na estrutura do Judiciário é investir na cidadania. As grandes conquistas não são individuais, são consequência de trabalho conjunto pelo interesse público”, disse.