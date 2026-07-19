Festas tradicionais movimentam agenda cultural no interior do Estado

Nesta semana o Rio Grande do Sul recebe eventos tradicionais no interior, com festas regionais que celebram a cultura de diferentes cidades. Na região metropolitana, a São Leopoldo Fest comemora o aniversário de 202 anos do município, assim como o Sunset nas Missões, em Entre-Ijuis, celebra os 400 anos de missões.

Outras cidades, como Agudo, Estância Velha e São João do Polêsine também realizam festivais com foco em apresentações culturais e feiras agrícolas. Além disso, em Esteio ocorre o Festival da Cultura Geek, com programação voltada para jogos e competições. Confira abaixo a agenda de eventos para o Interior do RS do dia 20 a 26 de julho.

Novo Hamburgo | Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo

Festival Internacional de Música acontece em Novo Hamburgo entre 18 e 26 de julho Site FeMusiK/Reprodução/Cidades

O Festival Internacional de Música de Novo Hamburgo (FeMusiK) retorna nesta semana, entre os dias 18 e 26 de julho. O evento reúne estudantes, professores e músicos profissionais de diferentes países para programação com concertos, recitais e apresentações especiais. São nove dias de festival, com apresentações e oficinas diárias, na Fundação Ernesto Frederico Scheffel, no Teatro Feevale ou no Teatro Paschoal Carlos Magno. A programação inicia na noite do sábado, 18, às 20h, com o Recital de Boas-Vindas, na Fundação Ernesto Frederico Scheffel e encerra no dia 16 de julho, às 20h, com apresentação da Orquestra Sinfônica do II FeMusiK, no Teatro Feevale.

São Leopoldo | São Leopoldo Fest

Festa comemora 202 anos da cidade de São Leopoldo, com apresentações culturais e feiras Pedro Selistre/Divulgação/Cidades

Com programação gratuita na Praça do Imigrante, parte da Rua Independência e da Avenida Dom João Becker, a São Leopoldo Fest acontece na próxima semana, do dia 22 até 26 de julho. A abertura do evento é marcada pela apresentação da banda Força Total seguida pelo Estouro do Barril, cerimônia tradicional da abertura simbólica do primeiro barril de chopp. A festa comemora os 202 anos do município, com referências à colonização alemã em atrações culturais, desfiles, apresentações musicais, de dança e de teatro que acontecem em três espaços diferentes: Palco Principal, Tablado e Biergarten. Na edição deste ano haverá em torno de 40 estandes destinados à comercialização de alimentos, bebidas e artesanatos. A programação inicia na noite de quarta e se estende durante manhã, tarde e noite até domingo, 26 de julho.

Agudo | Volksfest in agudo

Festa em Agudo contará com roda gigante e distribuição do maior arroz de leite do Brasil Prefeitura de Agudo/Divulgação/Cidades

A 35 a edição da Volksfest no município de Agudo inicia nesta quinta, 23, e segue até 26 de julho, domingo. A festa conta com apresentações musicais, grupos de dança regionais, desfiles, além de feira de expositores. O evento acontece no Volksgarten, na Avenida Tiradentes, que recebe shows de bandas locais e bailes regionais. Com entrada gratuita, mais de 250 expositores estarão presentes no evento, com produtos variados. Nesta edição, a Volksfest também contará com parque de diversão e roda gigante, além da distribuição do maior arroz de leite do Brasil, ação acompanhada do Guinness World Records.

Estância Velha | RuralFest

RuralFest terá exposição de animais, feiras e apresentações culturais Prefeitura de Estância Velha/Divulgação/Cidades

De 24 a 26 de julho, Estância Velha celebra a RuralFest. O evento está em sua 5 a edição e conta com entrada gratuita, apresentações de música, humor e dança, além de feiras, oficinas e exposição de animais. São três dias de programação, que inicia na sexta, 24, às 13h30, com a abertura da praça de alimentação, exposição de animais e estandes de comércio. A festa é realizada no Campo do Chimarrão e deve receber mais de 30 mil visitantes, mesmo público da edição de 2025.

Esteio | Festival da Cultura Geek

Evento Geek acontece na Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya, em Esteio, entre 24 e 26 de julho Adriano Rosa da Rocha/Divulgação/Cidades

No próximo final de semana, do dia 24 a 26 de julho, Esteio realizará o Festival da Cultura Geek, na Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya. Com entrada gratuita, o evento busca reunir apaixonados pela cultura geek, movimento que engloba filmes, séries, livros e jogos populares. A programação inclui apresentações de cosplayers e grupos de K-pop, espaços dedicados a card games (jogos de cartas), board games (jogos de tabuleiro), consoles de Dance Dance Revolution e Rock Band, além de expositores de produtos geek, como action figures, bottons e camisetas, além de uma praça de alimentação com food trucks. O festival também recepcionará o campeonato de EA Sports FC, Mario Kart e Street Fighter.

Entre-Ijuís | Sunset nas Missões

Evento contará com degustação de vinhos e espumantes durante 4 horas Site Vinícola Fin/Reprodução/Cidades

Em celebração aos 400 anos das Missões, a Vinícola Fin realiza o Sunset nas Missões no dia 25 de julho, em Entre-Ijuís. O evento busca unir a tradição da região com a paisagem da vinícola, músicas e degustação de vinhos e espumantes. Ao todo, serão 4 horas de vinhos e espumantes liberados, música ao vivo no deck e taça personalizada inclusa no ingresso. A abertura do espaço acontece às 13h, com início da degustação marcada das 14h às 18h, horário previsto para o pôr do sol. Os ingressos iniciam no valor de R$159,00 e podem ser adquiridos no site da Ticket 360.

São João do Polêsine | Festival Internacional de Inverno

Evento acontece junto a 41ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto, com apresentações de orquestras e atividades abertas ao público UFSM/Divulgação/Cidades