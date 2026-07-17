Caxias do Sul suspende projeto para criação de uma Policlínica

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico anunciou, por meio de suas redes sociais, a suspensão do projeto da Policlínica em razão das atuais limitações financeiras do município. Segundo ele, a medida não representa o encerramento definitivo da proposta, que poderá ser retomada futuramente.
No pronunciamento, Adiló destacou que a administração segue investindo na saúde, com a construção das UBSs dos bairros Vila Romana, no Desvio Rizzo, Vila Cristina e Caminhos do Imigrante, além da futura nova unidade do Vila Ipê.
O prefeito também informou que o município concentrará esforços na recuperação do Hospital Saúde. Conforme explicou, a estrutura conta com centro cirúrgico e cerca de 80 leitos, o que permitirá ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e beneficiar Caxias do Sul e os municípios da região atendidos pelo SUS.
A Policlínica, referência em atendimento especializado à população, integra o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Federal, previa o investimento total de quase R$ 28 milhões, sendo aproximadamente R$ 17 milhões do Ministério da Saúde e cerca de R$ 11 milhões de contrapartida do município. O empreendimento ficaria nas proximidades do bairro Sanvitto,
Adiló ressaltou que a decisão foi tomada com foco em buscar a melhor solução para a saúde da população diante do atual cenário financeiro do município.
O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico anunciou, por meio de suas redes sociais, a suspensão do projeto da Policlínica em razão das atuais limitações financeiras do município. Segundo ele, a medida não representa o encerramento definitivo da proposta, que poderá ser retomada futuramente.
No pronunciamento, Adiló destacou que a administração segue investindo na saúde, com a construção das UBSs dos bairros Vila Romana, no Desvio Rizzo, Vila Cristina e Caminhos do Imigrante, além da futura nova unidade do Vila Ipê.
O prefeito também informou que o município concentrará esforços na recuperação do Hospital Saúde. Conforme explicou, a estrutura conta com centro cirúrgico e cerca de 80 leitos, o que permitirá ampliar a capacidade de atendimento da rede pública e beneficiar Caxias do Sul e os municípios da região atendidos pelo SUS.
A Policlínica, referência em atendimento especializado à população, integra o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Federal, previa o investimento total de quase R$ 28 milhões, sendo aproximadamente R$ 17 milhões do Ministério da Saúde e cerca de R$ 11 milhões de contrapartida do município. O empreendimento ficaria nas proximidades do bairro Sanvitto,
Adiló ressaltou que a decisão foi tomada com foco em buscar a melhor solução para a saúde da população diante do atual cenário financeiro do município.