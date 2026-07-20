Parque do Engenho em Lajeado ganha mosaico no estilo italiano

O Parque do Engenho, um dos principais espaços de lazer e contato com a natureza de Lajeado, ganhou um novo atrativo. A Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema), instalou um mosaico italiano ao lado da roda do engenho, no caminho entre a escadaria e a ponte que dá acesso à parte canalizada do Arroio do Engenho.

Em meio à área urbana, o Parque do Engenho se destaca pela vegetação preservada e passa a reunir, além da riqueza ambiental, um elemento artístico que valoriza ainda mais o espaço e fortalece sua identidade como ponto turístico e de convivência. Assinado pelo artista Leonardo Posenato, o mosaico tem formato circular, 2,91 metros de diâmetro e foi confeccionado com pedras cerâmicas e porcelanas. A composição traz flores e folhagens de ipês-amarelos envolvendo o nome Lajeado.

Como a obra ainda está em processo de cura, a área permanece isolada temporariamente para garantir sua preservação até a liberação para circulação de visitantes. Segundo o secretário da Sema, Valmir Zanatta, a instalação do mosaico teve como objetivo fortalecer a identidade do Parque do Engenho como atrativo turístico, incentivando a visitação e contribuindo para a valorização e conservação do parque. " Agora, sempre que alguém visitar o Parque do Engenho, poderá apreciar este trabalho artístico e valorizar esse espaço como um verdadeiro patrimônio de Lajeado— afirma.