Bloco cirúrgico de hospital em Pelotas ganha torre de videocirurgia

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) colocou em funcionamento uma nova torre de videocirurgia com tecnologia 4K no Bloco Cirúrgico. O equipamento entrou em operação no início de julho, substituindo a torre utilizada anteriormente, e passa a ser empregado em procedimentos minimamente invasivos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Um dos diferenciais da torre de videocirurgia é a tecnologia 4K, que oferece resolução de imagem quatro vezes superior à Full HD. A maior definição possibilita visualizar com mais detalhes as estruturas anatômicas durante os procedimentos cirúrgicos, auxiliando a identificação de vasos, nervos e outros tecidos. Atualmente, o Hospital Escola realiza cerca de 300 procedimentos videolaparoscópicos por ano.
Além da aplicação assistencial, o equipamento será utilizado nas atividades de formação desenvolvidas no Hospital Escola. “A tecnologia 4K proporciona imagens com maior definição, favorecendo a identificação de estruturas anatômicas durante os procedimentos. Em um hospital universitário, esse recurso também contribui para as atividades de ensino, permitindo que residentes e estudantes acompanhem as cirurgias com melhor visualização”, pontuou a gerente de Ensino e Pesquisa do hospital, Silvana Orlandi.
A nova torre será utilizada em procedimentos realizados por videocirurgia, como cirurgias videolaparoscópicas, videotoracoscópicas e outras intervenções minimamente invasivas que demandam suporte por imagem em alta definição. O equipamento estará disponível para especialidades como: Cirurgia Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Urologia, Cirurgia Torácica, Cirurgia Pediátrica, Ginecologia e Oncologia Cirúrgica.