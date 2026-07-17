Esteio apresenta queda nos indicadores de criminalidade

Os indicadores da segurança pública de Esteio registraram redução expressiva nos principais índices de criminalidade no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período dos dois anos anteriores. Os dados apontam diminuição nos crimes patrimoniais, como furtos e roubos, além da manutenção de índice zero para latrocínio.
Entre janeiro e junho deste ano, o município contabilizou 34 roubos, contra 91 no mesmo período de 2025, uma redução de aproximadamente 63%. Na comparação com 2024, quando foram registrados 80 casos, a queda chega a 57,5%.
Os furtos também apresentaram diminuição. Foram 349 ocorrências em 2026, frente a 462 em 2025 e 430 em 2024, representando redução de cerca de 24% em relação ao ano passado. Os crimes envolvendo veículos seguiram a mesma tendência. O número de furtos de veículos caiu de 22 casos em 2025 para 14 em 2026, enquanto os roubos de veículos passaram de 12 para cinco ocorrências no mesmo período, uma redução superior a 58%.
Outro dado relevante é que Esteio permaneceu sem registro de latrocínio (roubo seguido de morte) pelo terceiro ano consecutivo no primeiro semestre. “Esses números refletem uma política de continuidade, baseada em planejamento, investimento, gestão e integração entre os órgãos de segurança. Investimos na Guarda Municipal, que hoje é referência na região, com equipamentos modernos e qualificação permanente do efetivo. Também ampliamos constantemente o sistema de videomonitoramento, fortalecendo a vigilância nos principais pontos da cidade e contribuindo tanto para a prevenção quanto para a elucidação de crimes”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública, Coronel Fernando Gralha Nunes.
Em relação aos homicídios dolosos, foram contabilizados três casos em 2026, contra cinco no primeiro semestre de 2025. A Secretaria Municipal de Segurança Pública ressalta que um desses registros corresponde à morte de um criminoso durante confronto com forças policiais após um assalto a uma agropecuária. Conforme a metodologia adotada pelo Estado, esse tipo de ocorrência também integra as estatísticas de homicídio doloso.
Os indicadores da segurança pública de Esteio registraram redução expressiva nos principais índices de criminalidade no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período dos dois anos anteriores. Os dados apontam diminuição nos crimes patrimoniais, como furtos e roubos, além da manutenção de índice zero para latrocínio.
Entre janeiro e junho deste ano, o município contabilizou 34 roubos, contra 91 no mesmo período de 2025, uma redução de aproximadamente 63%. Na comparação com 2024, quando foram registrados 80 casos, a queda chega a 57,5%.
Os furtos também apresentaram diminuição. Foram 349 ocorrências em 2026, frente a 462 em 2025 e 430 em 2024, representando redução de cerca de 24% em relação ao ano passado. Os crimes envolvendo veículos seguiram a mesma tendência. O número de furtos de veículos caiu de 22 casos em 2025 para 14 em 2026, enquanto os roubos de veículos passaram de 12 para cinco ocorrências no mesmo período, uma redução superior a 58%.
Outro dado relevante é que Esteio permaneceu sem registro de latrocínio (roubo seguido de morte) pelo terceiro ano consecutivo no primeiro semestre. “Esses números refletem uma política de continuidade, baseada em planejamento, investimento, gestão e integração entre os órgãos de segurança. Investimos na Guarda Municipal, que hoje é referência na região, com equipamentos modernos e qualificação permanente do efetivo. Também ampliamos constantemente o sistema de videomonitoramento, fortalecendo a vigilância nos principais pontos da cidade e contribuindo tanto para a prevenção quanto para a elucidação de crimes”, destacou o secretário municipal de Segurança Pública, Coronel Fernando Gralha Nunes.
Em relação aos homicídios dolosos, foram contabilizados três casos em 2026, contra cinco no primeiro semestre de 2025. A Secretaria Municipal de Segurança Pública ressalta que um desses registros corresponde à morte de um criminoso durante confronto com forças policiais após um assalto a uma agropecuária. Conforme a metodologia adotada pelo Estado, esse tipo de ocorrência também integra as estatísticas de homicídio doloso.