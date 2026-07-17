Subestação em Dois Lajeados vai passar processo de modernização

Foram iniciadas as obras na Subestação Linha Emília, localizada no município de Dois Lajeados, no Vale do Taquari, responsável pela conexão das PCHs Linha Emília, Caçador, Cotiporã e, também, pelo envio de energia para a Subestação Nova Prata II. A iniciativa faz parte do programa contínuo de gestão, modernização e segurança de ativos da companhia a fim de aumentar a confiabilidade do sistema, atendendo aos requisitos operativos estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

As obras também irão ampliar a eficiência da transmissão de energia e contribuir para prolongar a vida útil dos equipamentos, assegurando a continuidade operacional dos ativos. As intervenções serão executadas por etapas, com duração estimada de nove meses, com possibilidade de readequação de acordo com as condições climáticas e, também, com a evolução dos trabalhos.

A empresa Araxá Engenharia foi contratada pea Elera Renováveis é a responsável pela execução das obras e pela contratação da mão de obra envolvida no projeto. A companhia também foi responsável por toda a etapa de engenharia para implantação da nova Subestação Linha Emília, incluindo o estudo geológico para definição da área de instalação da estrutura após o sinistro provocado pelas chuvas no Rio Grande do Sul em 2024, além da elaboração dos projetos básico e executivo.

O empreendimento contempla três módulos de entrada de linha em 69 kV e um módulo de saída de linha para a Subestação Nova Prata II em 69 kV. A execução da obra deve mobilizar entre 40 e 50 trabalhadores, incluindo profissionais da construção civil, operadores de equipamentos, motoristas, equipes técnicas e, também, pessoal de apoio. Sempre que possível, será priorizada a contratação de profissionais das comunidades local e regional, respeitando a disponibilidade de mão de obra e os requisitos técnicos necessários.