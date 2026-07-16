Festival une cerveja e atrações culturais em Nova Petrópolis no fim de semana

A tradição germânica, a gastronomia típica e a cerveja artesanal voltam a ser protagonistas em Nova Petrópolis no dia 18 de julho, quando acontece a 11ª edição do Welt Bier Fest. Promovido pelo Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein, o evento reunirá moradores e visitantes em uma programação que celebra a cultura alemã por meio da música, da dança, da culinária e de experiências cervejeiras.
A programação começa logo pela manhã com a 5ª Caminhada Welt Bier Fest. O percurso de 10 quilômetros passa pelo interior de Nova Petrópolis e por antigas estradas da localidade de Linha Brasil, oferecendo aos participantes belas paisagens e contato com a história da região.
Ao longo do trajeto, haverá quatro paradas para degustação de diferentes estilos de chopp Edelbrau, além de lanche e atrações musicais. Lá, será possível experimentar a Engel Bier, cerveja desenvolvida exclusivamente pelo Grupo Sonnenschein em parceria com a Cervejaria Edelbrau para marcar o evento.
A caminhada será realizada no dia 18 de julho, com saída da Sociedade Cultural e Esportiva Linha Brasil. O credenciamento terá início às 7h30, e a largada está prevista para as 8h30.
A partir das 19h, a festa ganha ainda mais intensidade com uma programação repleta de atrações. O público poderá desfrutar de jantar típico, apresentações folclóricas, jogos germânicos, gastronomia, oito estilos de chope artesanal e música.
A tradição germânica, a gastronomia típica e a cerveja artesanal voltam a ser protagonistas em Nova Petrópolis no dia 18 de julho, quando acontece a 11ª edição do Welt Bier Fest. Promovido pelo Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein, o evento reunirá moradores e visitantes em uma programação que celebra a cultura alemã por meio da música, da dança, da culinária e de experiências cervejeiras.
A programação começa logo pela manhã com a 5ª Caminhada Welt Bier Fest. O percurso de 10 quilômetros passa pelo interior de Nova Petrópolis e por antigas estradas da localidade de Linha Brasil, oferecendo aos participantes belas paisagens e contato com a história da região.
Ao longo do trajeto, haverá quatro paradas para degustação de diferentes estilos de chopp Edelbrau, além de lanche e atrações musicais. Lá, será possível experimentar a Engel Bier, cerveja desenvolvida exclusivamente pelo Grupo Sonnenschein em parceria com a Cervejaria Edelbrau para marcar o evento.
A caminhada será realizada no dia 18 de julho, com saída da Sociedade Cultural e Esportiva Linha Brasil. O credenciamento terá início às 7h30, e a largada está prevista para as 8h30.
A partir das 19h, a festa ganha ainda mais intensidade com uma programação repleta de atrações. O público poderá desfrutar de jantar típico, apresentações folclóricas, jogos germânicos, gastronomia, oito estilos de chope artesanal e música.