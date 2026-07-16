Canoas lança pacote de ações para facilitar a abertura de empresas

Acontece nesta quinta-feira (16), às 14h, em Canoas, o lançamento de um conjunto de iniciativas voltadas à modernização do ambiente de negócios e ao fortalecimento do desenvolvimento econômico do município. A programação inclui a apresentação do Tudo Fácil Empresas, do Pacote de Simplificação e Desburocratização e da Lei Municipal de Inovação. O evento é promovido pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Desenvolvimento Urbano e da Fazenda, em parceria com a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS).
O principal destaque da programação será a implantação do Tudo Fácil Empresas, iniciativa da JucisRS que permite a abertura de empresas de baixo risco em até 10 minutos, de forma gratuita e totalmente digital. A plataforma integra automaticamente a emissão do CNPJ, do alvará e das inscrições tributárias, reduzindo etapas e tornando o processo mais ágil para quem deseja empreender.
Além da nova ferramenta, será apresentado o Pacote de Simplificação e Desburocratização, formado por medidas que têm como objetivo reduzir a burocracia, agilizar processos administrativos e facilitar a abertura e o funcionamento de empresas em Canoas.
Outro destaque será a apresentação da Lei Municipal de Inovação, que estabelece diretrizes para fortalecer o ecossistema de inovação, estimular o desenvolvimento de novas tecnologias, incentivar o empreendedorismo e ampliar a competitividade do município. As iniciativas reforçam o compromisso da prefeitura com a modernização da gestão pública, a melhoria do ambiente de negócios e a atração de investimentos, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável em Canoas.
Acontece nesta quinta-feira (16), às 14h, em Canoas, o lançamento de um conjunto de iniciativas voltadas à modernização do ambiente de negócios e ao fortalecimento do desenvolvimento econômico do município. A programação inclui a apresentação do Tudo Fácil Empresas, do Pacote de Simplificação e Desburocratização e da Lei Municipal de Inovação. O evento é promovido pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Desenvolvimento Urbano e da Fazenda, em parceria com a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS).
O principal destaque da programação será a implantação do Tudo Fácil Empresas, iniciativa da JucisRS que permite a abertura de empresas de baixo risco em até 10 minutos, de forma gratuita e totalmente digital. A plataforma integra automaticamente a emissão do CNPJ, do alvará e das inscrições tributárias, reduzindo etapas e tornando o processo mais ágil para quem deseja empreender.
Além da nova ferramenta, será apresentado o Pacote de Simplificação e Desburocratização, formado por medidas que têm como objetivo reduzir a burocracia, agilizar processos administrativos e facilitar a abertura e o funcionamento de empresas em Canoas.
Outro destaque será a apresentação da Lei Municipal de Inovação, que estabelece diretrizes para fortalecer o ecossistema de inovação, estimular o desenvolvimento de novas tecnologias, incentivar o empreendedorismo e ampliar a competitividade do município. As iniciativas reforçam o compromisso da prefeitura com a modernização da gestão pública, a melhoria do ambiente de negócios e a atração de investimentos, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável em Canoas.