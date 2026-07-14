Justiça determina circulação de ônibus em São Leopoldo em horários de pico

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de São Leopoldo informou ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), que a assembleia geral da categoria, realizada na segunda-feira (13), deliberou pela manutenção da greve dos rodoviários. Com isso, passa a valer, a partir desta terça-feira (14), a determinação do vice-presidente institucional e de atuação em demandas coletivas do TRT-RS, desembargador Cláudio Antônio Cassou Barbosa, para que o transporte coletivo opere com, no mínimo, 50% das linhas nos horários de pico, das 6h às 9h e das 16h30 às 19h30.

A medida foi definida durante audiência de conciliação realizada pelo TRT-RS, por videoconferência, no âmbito do dissídio coletivo de greve envolvendo o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano do Vale dos Sinos (Setransvale), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de São Leopoldo e o Município de São Leopoldo. Como não houve acordo entre as partes, o magistrado fixou o percentual mínimo de funcionamento do serviço essencial nos períodos de maior demanda.

A greve dos trabalhadores começou na segunda-feira (13) . Durante a audiência de conciliação, o sindicato profissional informou que o movimento grevista estava em andamento e afirmou ter cumprido os requisitos legais para sua deflagração.

Durante a sessão, o sindicato patronal relatou que há uma defasagem de aproximadamente 25% na tarifa do transporte coletivo de São Leopoldo e apresentou proposta de reajuste parcelado. Após suspensão dos trabalhos para novas tratativas, foi apresentada uma nova proposta prevendo reajuste de 2% nos salários e no vale alimentação a partir de junho, complementação do vale alimentação para 4,5% em agosto e complementação do reajuste salarial para 4,5% em novembro.

O sindicato dos trabalhadores reiterou que a proposta não atende às reivindicações da categoria por prever parcelamento da reposição inflacionária. A entidade defende recomposição integral da inflação do período, equivalente a 4,42%, além de ganho real de 10%, reajuste de 20% no vale-alimentação, pagamento do benefício durante as férias e descongelamento do quinquênio.