Garibaldi anuncia pacote de obras com investimento de R$ 8 milhões

Para o secretário municipal de Obras, Renan Poletto, o pacote representa um importante passo para o desenvolvimento da cidade.“Estamos dando início a um conjunto de obras que atenderá demandas importantes da população. São cerca de R$ 8 milhões investidos em 10 projetos de pavimentação e drenagem que irão qualificar a infraestrutura urbana e levar mais segurança, mobilidade e bem-estar para os garibaldenses”, afirma.
As obras serão executadas de forma gradual, conforme o cronograma estabelecido pela secretaria e integram o compromisso da prefeitura com a melhoria contínua da infraestrutura de Garibaldi. Os projetos das 10 intervenções já estão concluídos e, neste momento, seguem os trâmites legais para a realização dos processos licitatórios que definirão as empresas responsáveis pela execução das obras.