Estrela apresenta Plano de Contingência em audiência pública

A prefeitura de Estrela realiza na quarta-feira (15) uma audiência pública de apresentação do Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil (Plancon). O encontro ocorre às 19h, na sede da Defesa Civil, na rua Menna Barreto, nº 53, no bairro Imigrantes, e tem como objetivo apresentar à comunidade o documento que orienta a atuação do município diante de emergências, como enchentes, enxurradas, alagamentos, temporais, vendavais, granizo e estiagem.
O Plancon é uma ferramenta operacional para organizar decisões, responsabilidades e fluxos de atuação quando uma situação de risco exige resposta rápida. O documento reúne procedimentos de monitoramento, alerta, alarme, socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, além de integrar Defesa Civil, secretarias municipais, órgãos de segurança, saúde, assistência social, entidades parceiras e comunidade.
Conforme o coordenador da Defesa Civil de Estrela, Rivelino Jaques Peixe, a audiência pública é uma etapa fundamental para que o plano seja conhecido, compreendido e aplicado de forma efetiva quando necessário. “O Plano de Contingência só cumpre plenamente sua função quando todos sabem como agir. Ele organiza a resposta do município, define responsabilidades e estabelece caminhos para proteger vidas, reduzir riscos e dar mais segurança à população em momentos de emergência”, destaca.
O plano também define critérios de ativação em situações de risco, a partir da evolução das informações monitoradas, da ocorrência de eventos ou da dimensão dos impactos. Quando acionado, o Plano de Contingência prevê medidas como mobilização das equipes, instalação de posto de comando, organização das informações, comunicação às comunidades em áreas de risco e encaminhamento das ações necessárias para reduzir danos e preservar vidas.
Para a prefeita Carine Schwingel, a apresentação do plano representa mais um passo na consolidação de um município mais preparado para enfrentar eventos extremos. “Estrela viveu situações que mostraram, de forma muito dura, a importância da prevenção, da organização e da resposta rápida. Este plano transforma aprendizado em método, estrutura o trabalho das equipes e aproxima a comunidade das decisões que salvam vidas”, complementa.