Prefeitura de Igrejinha passa a oferecer teleatendimento

A Secretaria Municipal de Saúde de Igrejinha concluiu os últimos ajustes para colocar em funcionamento mais uma importante inovação tecnológica voltada à ampliação do acesso aos serviços de saúde, o Tele Pronto Atendimento. A nova funcionalidade permitirá que pacientes com quadros de menor gravidade realizem consultas online com médico clínico geral, diretamente pelo aplicativo da Saúde, sem a necessidade de deslocamento até o hospital ou uma unidade de saúde.
O objetivo é oferecer mais comodidade, agilidade e resolutividade, ao mesmo tempo em que contribui para reduzir a demanda de casos de baixa complexidade no Pronto Atendimento, diminuindo filas e permitindo que as equipes concentrem esforços nos atendimentos de maior urgência.
O projeto piloto foi iniciado contemplando as regiões dos bairros Viaduto e Bom Pastor. A partir da avaliação dos resultados desta etapa inicial, a expectativa da administração municipal é expandir gradativamente o serviço para toda a cidade.
Essas novas funcionalidades representam mais um passo na estratégia de modernização da saúde pública de Igrejinha, utilizando a tecnologia para aproximar os serviços da população, ampliar o acesso, melhorar a comunicação com os usuários e tornar o sistema de saúde cada vez mais eficiente, resolutivo e centrado nas necessidades dos cidadãos. Para utilizar o serviço, os moradores devem baixar o aplicativo oficial da saúde do município, o Eagle Care, que já está disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos para os sistemas Android e iOS.
A Secretaria Municipal de Saúde de Igrejinha concluiu os últimos ajustes para colocar em funcionamento mais uma importante inovação tecnológica voltada à ampliação do acesso aos serviços de saúde, o Tele Pronto Atendimento. A nova funcionalidade permitirá que pacientes com quadros de menor gravidade realizem consultas online com médico clínico geral, diretamente pelo aplicativo da Saúde, sem a necessidade de deslocamento até o hospital ou uma unidade de saúde.
O objetivo é oferecer mais comodidade, agilidade e resolutividade, ao mesmo tempo em que contribui para reduzir a demanda de casos de baixa complexidade no Pronto Atendimento, diminuindo filas e permitindo que as equipes concentrem esforços nos atendimentos de maior urgência.
O projeto piloto foi iniciado contemplando as regiões dos bairros Viaduto e Bom Pastor. A partir da avaliação dos resultados desta etapa inicial, a expectativa da administração municipal é expandir gradativamente o serviço para toda a cidade.
Essas novas funcionalidades representam mais um passo na estratégia de modernização da saúde pública de Igrejinha, utilizando a tecnologia para aproximar os serviços da população, ampliar o acesso, melhorar a comunicação com os usuários e tornar o sistema de saúde cada vez mais eficiente, resolutivo e centrado nas necessidades dos cidadãos. Para utilizar o serviço, os moradores devem baixar o aplicativo oficial da saúde do município, o Eagle Care, que já está disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos para os sistemas Android e iOS.