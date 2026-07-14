Banca seleciona 19 startups para ingresso no Tecnovates

A Inovates, Incubadora Tecnológica da Universidade do Vale do Taquari (Univates) realizou em junho as bancas de avaliação dos negócios participantes do processo de pré-incubação, iniciado em fevereiro deste ano. Os empreendimentos foram avaliados por uma banca multidisciplinar formada por representantes da Univates, do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates), do setor empresarial e do ecossistema regional de inovação.

Dos 23 negócios que ingressaram na trilha de pré-incubação em fevereiro, 17 chegaram à etapa final de avaliação, distribuídos em sete apresentações no primeiro dia, cinco no segundo e cinco no terceiro. Ao término do processo, 15 empreendimentos foram aprovados para ingressar na incubação da Inovates, além das quatro na modalidade de aprovação direta.

Os empreendimentos aprovados para incubação foram: Plataforma de Saúde Mental com Inteligência Artificial para Pequenas e Médias Empresas, Care Dress, Relaxavita, Marlon Kappaun (negócio ainda em fase de naming), AgeClinic, Emotec, Scivet, FitosHealth, Listhy, Conectta, Axis Mais, Ecosage, Indicomp, Provide e Chronos 3D. Já pela modalidade de incubação direta, foram aprovadas as empresas CFlink, Ecoplant Composto, Clave e Decavita.

Os participantes receberam mentorias especializadas e acompanharam uma jornada estruturada de desenvolvimento de negócios, com foco nos eixos tecnológico, de mercado, empreendedor, de gestão e capital. A programação também incluiu atividades complementares voltadas à qualificação das startups, além de capacitações

Os empreendedores também participaram de cafés da manhã de networking, rodadas de negócios e workshops temáticos desenvolvidos de acordo com as demandas identificadas ao longo da trajetória de pré-incubação. O objetivo das atividades foi apoiar a validação dos modelos de negócio e preparar as startups para sua inserção no mercado.