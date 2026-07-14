Justiça Eleitoral faz alteração em nove locais de votação em Erechim

A Justiça Eleitoral promoveu alterações nos locais de votação de nove seções eleitorais do município de Erechim. As mudanças passam a valer para os próximos processos eleitorais e têm como objetivo otimizar a organização das seções, oferecendo mais estrutura, segurança e acessibilidade aos eleitores.
Entre as alterações, as seções 019, 026 e 174, que anteriormente funcionavam no Salão da Comunidade São Luís (Povoado Lageado Paca), no Salão Comunitário Nossa Senhora de Lourdes (km 10 – Dourado) e no Centro Comunitário (km 6 Dourado – Povoado Rigo), respectivamente, foram transferidas para a Escola Municipal de Ensino Infantil Bôrtolo Balvedi, localizada na rua Bôrtolo Balvedi, 1.388, bairro São Caetano. Além da mudança de endereço, a Justiça Eleitoral informou que a seção 174 foi incorporada à seção 019, passando ambas a funcionar no novo local.
Outra alteração envolve a seção 048, que deixa de atender na Escola Vinte de Setembro, no km 14 – Dourado, e passa a funcionar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaguaretê, localizada no Distrito Jaguaretê. Já a seção 031, anteriormente instalada no Esporte Clube Recreativo Progresso, na Comunidade Escola Branca, foi transferida para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Caras Pintadas, situada na rua Frederico Ozanan, 210, bairro São Vicente de Paulo.
Também houve alteração para as seções 314, 317, 319 e 354, que deixam a Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Badalotti, na rua Fulgêncio Miguel Coffy, 680, bairro Atlântico, e passam a atender os eleitores na Escola Municipal de Ensino Infantil Maria Clara, localizada na rua Victorio Fracaro, 814, bairro Maria Clara.
A Justiça Eleitoral orienta que os eleitores verifiquem antecipadamente seu local de votação antes da realização das eleições, evitando transtornos no dia do pleito. A consulta pode ser feita por meio do aplicativo e-Título, no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou diretamente junto ao Cartório Eleitoral.