Caxias do Sul recebe encontro de setor malheiro com a presença de executivo japonês

A indústria da malha do Rio Grande do Sul vive um momento de retomada tecnológica. Segundo dados da Receita Dados/Sefaz-RS, compilados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), o setor têxtil gaúcho acumulou R$ 4,8 bilhões em vendas nos últimos 12 meses. Nesse cenário, investir em automação, produtividade e inovação deixou de ser diferencial para se tornar condição de competitividade, especialmente em uma região historicamente reconhecida pela tradição de sua indústria de malharia, a Serra Gaúcha.
É nesse contexto que Caxias do Sul recebeu, na semana passada uma das quatro etapas nacionais do 24º Tech Fashion, encontro promovido pela Brastema que reúne empresários, industriais, estilistas, técnicos e profissionais da cadeia têxtil para discutir os rumos do setor. A programação contou com a palestra “Confirmações de Inverno”, com Cecília Seibel, trazendo análises sobre comportamento, consumo e tendências para as próximas temporadas.
A edição gaúcha teve um momento histórico: a presença de Mitsuhiro Shima, presidente da japonesa Shima Seiki, referência mundial em tecnologia para malharia retilínea computadorizada, em sua primeira visita ao Brasil. Antes de Caxias do Sul, o executivo japonês participou da etapa de Águas de Lindóia-SP, no dia 7 de julho. Com mais de seis décadas de atuação, a Shima Seiki é referência mundial no desenvolvimento de soluções que unem automação, design e sustentabilidade, incluindo uma tecnologia capaz de produzir peças inteiras, sem costuras, reduzindo desperdício de matéria-prima.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), o Brasil está entre os quatro maiores produtores mundiais de malhas, com produção de 475,8 mil toneladas em 2024. Na Serra Gaúcha, a indústria da malharia retilínea e do tricô é uma das mais tradicionais do Brasil. Segundo o Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharias, Vestuário, Calçados e Acessórios da Serra Gaúcha (Fitemavest), a entidade representa 533 indústrias, responsáveis por mais de 6 mil empregos diretos e 20 mil indiretos.