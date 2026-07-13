Canoas intensifica busca por pacientes na fila por exames oftalmológicos

A prefeitura de Canoas alcançou uma redução da fila de espera por consultas oftalmológicas. Com o credenciamento do Hospital de Olhos de Canoas, aliado ao trabalho de qualificação das filas, revisão de todas as solicitações pendentes e realização de mutirões de atendimento e agendamento, o município passou a contar com vagas disponíveis para a especialidade.
Agora, pacientes que aguardam consultas oftalmológicas desde 2023, e que ainda não foram chamados, podem procurar a Ouvidoria da Secretaria da Saúde. No início deste ano, Canoas contabilizava mais de 10 mil pacientes represados na fila de espera por consultas oftalmológicas. Somente no mês de junho foram realizados mais de 3 mil atendimentos oftalmológicos na cidade. Com a reorganização da regulação e a ampliação da oferta de atendimentos, a expectativa da Secretaria da Saúde é zerar a fila da especialidade até o mês de setembro.
Para isso, a Diretoria de Regulação está realizando o agendamento, também os Agentes Comunitários de Saúde, estão entregando os cupons de agendamentos nas suas áreas, promovendo uma busca ativa dos pacientes que aguardam atendimento. Além disso, a Secretaria da Saúde chama a atenção para a necessidade da atualização dos dados cadastrais.
A orientação é de que pacientes que tenham alterado número de telefone ou contato para recados procurem sua Unidade Básica de Saúde para atualizar as informações. Atualmente, cerca de 50% das tentativas de contato realizadas pelas equipes de saúde não têm sucesso em razão de telefones desatualizados ou inexistentes, o que dificulta o agendamento das consultas.
A prefeitura de Canoas alcançou uma redução da fila de espera por consultas oftalmológicas. Com o credenciamento do Hospital de Olhos de Canoas, aliado ao trabalho de qualificação das filas, revisão de todas as solicitações pendentes e realização de mutirões de atendimento e agendamento, o município passou a contar com vagas disponíveis para a especialidade.
Agora, pacientes que aguardam consultas oftalmológicas desde 2023, e que ainda não foram chamados, podem procurar a Ouvidoria da Secretaria da Saúde. No início deste ano, Canoas contabilizava mais de 10 mil pacientes represados na fila de espera por consultas oftalmológicas. Somente no mês de junho foram realizados mais de 3 mil atendimentos oftalmológicos na cidade. Com a reorganização da regulação e a ampliação da oferta de atendimentos, a expectativa da Secretaria da Saúde é zerar a fila da especialidade até o mês de setembro.
Para isso, a Diretoria de Regulação está realizando o agendamento, também os Agentes Comunitários de Saúde, estão entregando os cupons de agendamentos nas suas áreas, promovendo uma busca ativa dos pacientes que aguardam atendimento. Além disso, a Secretaria da Saúde chama a atenção para a necessidade da atualização dos dados cadastrais.
A orientação é de que pacientes que tenham alterado número de telefone ou contato para recados procurem sua Unidade Básica de Saúde para atualizar as informações. Atualmente, cerca de 50% das tentativas de contato realizadas pelas equipes de saúde não têm sucesso em razão de telefones desatualizados ou inexistentes, o que dificulta o agendamento das consultas.