Hangar para helicóptero da BM será construído em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria celebrou um marco estratégico para o policiamento preventivo e repressivo na região: o início das obras do hangar que abrigará o helicóptero da Brigada Militar. O espaço, viabilizado por meio de um termo de cessão de uso com a Base Aérea de Santa Maria, está localizado em um terreno anexo ao Aeroporto Regional Brigadeiro Cherubim Rosa Filho.
O projeto prevê a montagem de um pavilhão pré-moldado de 500 metros quadrados (20x25 metros), com tempo de obra estimado entre 60 e 90 dias. O custo total do empreendimento é de R$ 430 mil, viabilizado por meio de um aporte de R$ 250 mil da Justiça Federal e o restante de contrapartida da prefeitura.
Os trabalhos estruturais serão executados pela empresa Concretina. Após a conclusão do hangar, está prevista a construção de infraestrutura de apoio para a equipe, com dormitórios, banheiros, refeitório e depósito. O complexo sediará o 3º Esquadrão do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, comandado pelo tenente-coronel aviador Marcelo Budel. O batalhão contará com uma equipe de cerca de 10 policiais militares, entre tripulação tática, pilotos e equipe de apoio.
A infraestrutura garantirá a operação de uma ferramenta de uso compartilhado em benefício de Santa Maria e de toda a Região Central, bem como das regiões Oeste e Noroeste do Estado. O helicóptero multiplicará a capacidade de resposta não apenas da Brigada Militar, mas também da Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil (PC).
Com a aeronave, as forças de segurança passam a contar com forte poder de dissuasão e suporte tático aéreo essencial para ocorrências em solo. A versatilidade do equipamento se estende ainda ao apoio logístico a urgências de saúde, como o transporte de órgãos, e à fiscalização ambiental em locais de difícil acesso. “O helicóptero muda completamente a nossa realidade e o patamar da segurança pública local. É um equipamento que atuará na prevenção de crimes de grandes quadrilhas e dará apoio a todas as outras forças, apontou o presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), Luiz Fernando Pacheco.