Arroio do Meio e Univates firmam parceria para migrantes

O Vale do Taquari, nos últimos anos, consolidou-se como um destino de esperança para centenas de famílias em busca de refúgio e novas oportunidades profissionais. A mudança demográfica trouxe consigo um desafio para as cidades da região: como integrar, de forma plena e digna, os novos moradores, especialmente as crianças e adolescentes, ao tecido social local. Diante desse cenário, a rede municipal de educação de Arroio do Meio firmou uma parceria essencial com o projeto de extensão “Vem pra cá”, da Universidade do Vale do Taquari (Univates).
O objetivo é oferecer oficinas de língua portuguesa para alunos migrantes e refugiados, rompendo a barreira que, muitas vezes, impede o pleno desenvolvimento acadêmico e social desses estudantes. Atualmente, o município contabiliza quatro turmas dedicadas a esse ensino, divididas entre a Escola Barra do Forqueta e a Escola João Beda Körbes. Ao todo, 23 alunos, oriundos do Haiti e da Venezuela, recebem o suporte semanal no turno da tarde, sob a orientação pedagógica especializada da professora Jane Alice Kehl.
O modelo de parceria estabelecido entre Arroio do Meio e a Univates é focado na sustentabilidade e na expertise. A rede municipal é responsável pela contratação do professor e pela disponibilização do espaço físico. Em contrapartida, o projeto “Vem pra cá”, que nasceu em 2014, entra com a assessoria pedagógica. Sob a coordenação de Maristela Juchum e com o suporte dos bolsistas Bruna Noll e Davi Taborda, o projeto auxilia no planejamento, na indicação de materiais didáticos e na curadoria de recursos pedagógicos. A iniciativa conta ainda com o suporte institucional da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Univates.
Para a professora Jane Alice Kehl, que está atuando com as quatro turmas, a experiência ultrapassa as fronteiras da pedagogia tradicional. "Dar aula para os alunos estrangeiros vai muito além da minha prática profissional. Poder fazer parte de um projeto voltado para o acolhimento e inserção dessas crianças nas escolas é muito gratificante para mim, como educadora", reflete.