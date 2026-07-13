Fenadoce e festas coloniais ganham destaque na agenda de eventos do RS

Nesta semana, o Rio Grande do Sul recebe eventos gastronômicos em diversas regiões. Com a Fenadoce, em Pelotas, festas coloniais, em Casca e Canela, além da Kolonistenfest, em Ivoti, preenchem a agenda cultural desta semana. Ademais, em Nova Petrópolis inicia o Festival de Folclore que se estende até o início de agosto. Confira abaixo a agenda de eventos para a semana do dia 13 a 19 de julho.

Pelotas | Fenadoce

Cidade do Doce é destaque na Fenadoce em Pelotas Roberto Dias/Fenadoce/Divulgação/Cidades

A Capital Nacional do Doce, Pelotas, dá início à tradicional Fenadoce nesta quarta, 15 de julho, e se estende até dia 2 de agosto. A 32a edição da feira tem como destaque a Cidade dos Doces, onde acontece a comercialização de doces certificados do evento, assim como exposições sobre como são produzidos. A Fenadoce também conta com expositores da agroindústria da região, com diversos produtos à venda na Feira da Agricultura Familiar, além de apresentações culturais e oficinas gastronômicas. Na última edição, mais de 300 mil visitantes passaram pela feira no Centro de Eventos Fenadoce. O evento acontece das 14h às 22h durante a semana, já aos finais de semana inicia mais cedo, às 10h. Para entrada, os valores partem de R$20,00 e incluem um doce gratuito, para o estacionamento os preços iniciam em R$16,00.

Nova Petrópolis | Festival Internacional de Folclore

Festival conta com apresentações de mais de 2 mil dançarinos, entre eles artistas letos e canadenses Festival Internacional de Folclore/Divulgação/Cidades

Em Nova Petrópolis, mais de 40 grupos folclóricos e 2 mil dançarinos se reúnem para celebrar a 53a edição do Festival Internacional de Folclore. O evento inicia no dia 16 de julho, quinta, e segue até dia 2 de agosto. São 16 dias de festival, com entrada gratuita, apresentações de danças, feiras gastronômicas e artesanais presentes na Rua Coberta e na Praça das Flores. Ao todo, são 8 grupos internacionais, 6 nacionais, 6 regionais e 20 locais que se apresentam no palco do festival. Além de dançarinos latinos, vindos de países como Peru e México, artistas letos e canadenses também estão confirmados.

São Luiz Gonzaga | Espetáculo “Território Missões Música”

Espetáculo acontece às 19h30, na Messa Eventos, com ingresso solidário Sesc São Luiz Gonzaga/Divulgação/Cidades

No dia 16 de julho, o Sesc São Luiz Gonzaga promove o espetáculo Território Missões Música, uma celebração da produção musical contemporânea dos Guaranis Mbya. A apresentação acontece às 19h30, na Messa Eventos (Avenida Senador Pinheiro Machado, 1568), com entrada solidária mediante a doação de uma caixa de leite. A apresentação reúne o coral indígena, Jerojy Mbaraete Grupo e a Tum Toin Foin Banda de Câmara em um encontro que busca dialogar com a tradição indígena e diferentes linguagens musicais.

Casca | Festa na Colônia

Programação do evento acontece na Vila Evangelista, distrito do município Prefeitura de Casca/Divulgação/Cidades

A Festa na Colônia acontece neste final de semana, dos dias 17 a 19 de julho. O evento busca preservar tradições da Vila Evangelista, distrito de Casca, na Serra Gaúcha. São três dias com apresentações culturais, feiras artesanais e gastronômicas, além de gincana colonial, corridas e desfiles temáticos. Um destaque da programação é o Filó das Etnias, um jantar na primeira noite do evento no Salão Paroquial de Evangelista com apresentações culturais. A Festa na Colônia encerra no domingo (19) com desfiles e apresentações gratuitas, além da transmissão da final da Copa do Mundo.

Canela | Festa Colonial de Canela

Programação do evento foi apresentada pela prefeitura e soberanas no início de julho Cleiton Thiele/Divulgação/Cidades

Com entrada gratuita, a 32a edição da Festa Colonial de Canela inicia nesta sexta (17) e finaliza no dia 2 de agosto. O evento busca valorizar a cultura de imigrantes da cidade, com feiras artesanais, apresentações culturais de bandas regionais e temáticas. Ao todo, são 17 dias de programação cultural, desde desfiles e espetáculos a jogos coloniais. A festa acontece na Praça João Corrêa, das 10h às 22h.

Ivoti | Kolonistenfest

Evento tradicional conta com jogos coloniais e desfile em comemoração ao Dia do Colono, 19 de julho Prefeitura de Ivoti/Divulgação/Cidades