Feicoop reúne mais de 550 empreendimentos em Santa Maria

Celebrando a força do cooperativismo e da agricultura familiar, a 32ª Feira Internacional do Cooperativismo e Economia Solidária (Feicoop) tem início nesta sexta-feira (10), em Santa Maria, e segue até domingo (12). O evento, que marca também os 34 anos de trajetória do Feirão da Economia Solidária, consolida o município como a principal referência no segmento em toda a América Latina.
Sob o tema “Construindo a ecologia integral frente às emergências climáticas”, a feira traz um espaço de reflexão direta sobre o cenário atual. Integrada a essa temática, a 32ª Feicoop contará com uma exposição de fotos e a exibição de uma série documental retratando os impactos da enchente que atingiu o Estado no primeiro semestre de 2024, ressaltando a urgência do debate ambiental e do acolhimento.
A edição deste ano reunirá mais de 550 empreendimentos e 17 caravanas vindas de diferentes regiões do Brasil e de países vizinhos, como Uruguai, Equador e Argentina. “Nosso apoio está focado na implementação da infraestrutura do evento, como a montagem do palco, da praça de alimentação e dos pavilhões. Damos uma atenção muito especial à feira do Sabor Gaúcho, que terá 50 expositores. É um espaço vital destinado a empreendimentos familiares que já possuem inclusão no programa de agroindústria familiar, além de darmos ampla vitrine para o artesanato local e as flores”, pontua o secretário de Desenvolvimento Rural, Marcelo Dalla Corte.
A abertura oficial do evento ocorrerá às 16h30min desta sexta-feira (10), no Palco da Feira (Espaço Comida e Cultura). No entanto, a programação começou nesta quinta-feira (9), com a recepção das caravanas, seguida pela realização de oficinas no período da tarde.
Celebrando a força do cooperativismo e da agricultura familiar, a 32ª Feira Internacional do Cooperativismo e Economia Solidária (Feicoop) tem início nesta sexta-feira (10), em Santa Maria, e segue até domingo (12). O evento, que marca também os 34 anos de trajetória do Feirão da Economia Solidária, consolida o município como a principal referência no segmento em toda a América Latina.
Sob o tema “Construindo a ecologia integral frente às emergências climáticas”, a feira traz um espaço de reflexão direta sobre o cenário atual. Integrada a essa temática, a 32ª Feicoop contará com uma exposição de fotos e a exibição de uma série documental retratando os impactos da enchente que atingiu o Estado no primeiro semestre de 2024, ressaltando a urgência do debate ambiental e do acolhimento.
A edição deste ano reunirá mais de 550 empreendimentos e 17 caravanas vindas de diferentes regiões do Brasil e de países vizinhos, como Uruguai, Equador e Argentina. “Nosso apoio está focado na implementação da infraestrutura do evento, como a montagem do palco, da praça de alimentação e dos pavilhões. Damos uma atenção muito especial à feira do Sabor Gaúcho, que terá 50 expositores. É um espaço vital destinado a empreendimentos familiares que já possuem inclusão no programa de agroindústria familiar, além de darmos ampla vitrine para o artesanato local e as flores”, pontua o secretário de Desenvolvimento Rural, Marcelo Dalla Corte.
A abertura oficial do evento ocorrerá às 16h30min desta sexta-feira (10), no Palco da Feira (Espaço Comida e Cultura). No entanto, a programação começou nesta quinta-feira (9), com a recepção das caravanas, seguida pela realização de oficinas no período da tarde.