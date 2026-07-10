Cerimônia marca início de revitalização de praça em Capão da Canoa

A prefeitura de Capão da Canoa e a Nazale Incorporadora inauguraram, nesta quinta-feira (9), a pedra fundamental da revitalização da Praça Flávio Boianovski, oficializando uma das mais importantes intervenções urbanas previstas para o município. A praça será requalificada no trecho da avenida Flávio Boianovski compreendido entre a avenida Paraguassu e a rua Peri.
Com investimento estimado em R$ 750 mil, a revitalização será executada por meio de um Termo de Cooperação firmado entre a incorporadora e a prefeitura de Capão da Canoa. O projeto prevê a reorganização dos ambientes existentes, a valorização das áreas verdes e a implantação de novos equipamentos urbanos, ampliando as opções de lazer, convivência e bem-estar para moradores e turistas.
As obras estão previstas para 2027 e contemplam pista para caminhada, chimarródromo com pergolado, áreas de descanso com ombrelones, espaços destinados à leitura e ao relaxamento, pet place, bicicletário, lounge, mobiliário urbano contemporâneo, nova iluminação e totens informativos. A proposta é transformar o local em um ambiente ainda mais acolhedor, funcional e integrado à dinâmica urbana de Capão da Canoa.
Durante o evento, a Nazale Incorporadora também anunciou o lançamento do Garden Park, novo empreendimento de alto padrão da cidade. Com investimento estimado em R$ 96 milhões, o edifício será construído em frente à praça, na esquina das avenidas Paraguassu e Flávio Boianovski, no bairro Zona Nova.
A prefeitura de Capão da Canoa e a Nazale Incorporadora inauguraram, nesta quinta-feira (9), a pedra fundamental da revitalização da Praça Flávio Boianovski, oficializando uma das mais importantes intervenções urbanas previstas para o município. A praça será requalificada no trecho da avenida Flávio Boianovski compreendido entre a avenida Paraguassu e a rua Peri.
Com investimento estimado em R$ 750 mil, a revitalização será executada por meio de um Termo de Cooperação firmado entre a incorporadora e a prefeitura de Capão da Canoa. O projeto prevê a reorganização dos ambientes existentes, a valorização das áreas verdes e a implantação de novos equipamentos urbanos, ampliando as opções de lazer, convivência e bem-estar para moradores e turistas.
As obras estão previstas para 2027 e contemplam pista para caminhada, chimarródromo com pergolado, áreas de descanso com ombrelones, espaços destinados à leitura e ao relaxamento, pet place, bicicletário, lounge, mobiliário urbano contemporâneo, nova iluminação e totens informativos. A proposta é transformar o local em um ambiente ainda mais acolhedor, funcional e integrado à dinâmica urbana de Capão da Canoa.
Durante o evento, a Nazale Incorporadora também anunciou o lançamento do Garden Park, novo empreendimento de alto padrão da cidade. Com investimento estimado em R$ 96 milhões, o edifício será construído em frente à praça, na esquina das avenidas Paraguassu e Flávio Boianovski, no bairro Zona Nova.