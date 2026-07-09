Indústria volta a ter queda e puxa resultado negativo em Caxias do Sul

A economia de Caxias do Sul recuou 3,3% em maio na comparação com abril. A desaceleração foi puxada pela indústria, que registrou queda de 4,7%, e pelos serviços, com retração de 4,3%. O comércio foi o único setor a avançar no período, com crescimento de 3,2%, reduzindo parte das perdas do indicador geral. O relatório foi divulgado nesta quinta-feira (9) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Caxias).

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2026, a economia caxiense registra crescimento de 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O avanço é sustentado pelos serviços, com alta de 9,8%, e pelo comércio, que acumula crescimento de 5%. A indústria, por outro lado, segue negativo, com retração de 6,2%.

Em 12 meses, o cenário ainda é de queda. O indicador geral recuou 0,6%, pressionado pelo desempenho ruim da indústria. O levantamento aponta que juros elevados, crédito restrito e incertezas econômicas continuam limitando os investimentos e a recuperação da atividade industrial.

Para o vice-presidente de Comércio da CIC Caxias, Marcos Rossi Victorazzi, embora o desempenho do comércio tenha sido positivo em maio, o resultado deve ser analisado com cautela. Segundo ele, a retração da indústria, com redução das compras e do número de trabalhadores, tende a impactar o poder de consumo das famílias e, por consequência, o comércio e os serviços nos próximos meses. Victorazzi observa ainda que o elevado índice de inadimplência, registrado de forma recorrente, reforça esse cenário, e avalia que o crescimento do comércio pode ter sido influenciado pontualmente pelas vendas do Dia das Mães.

No mercado de trabalho, Caxias do Sul fechou maio com saldo positivo de 95 empregos formais. Foram 7.686 admissões e 7.591 desligamentos, elevando o estoque para 171.887 postos de trabalho, o maior nível registrado desde 2015. Serviços e comércio lideraram a geração de vagas, enquanto a indústria encerrou o mês com saldo negativo de 152 empregos.