Ação em Guaíba garante escrituras de residências para 226 famílias

A prefeitura de Guaíba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, promoveu um mutirão para a primeira entrega das escrituras do Projeto Terra – Eu Sou Cohab (núcleo Ruy Coelho). O evento aconteceu nesta quarta-feira (8), no ginásio Bagezão, e reuniu as famílias contempladas na primeira fase do projeto, realizado em dezembro de 2025.
O mutirão é uma iniciativa promovida pelo Tribunal de Justiça do RS, em parceria com a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Registro Civil, Registro de Imóveis, Tabelionato, Defensoria Pública, Ministério Público e Exército. O objetivo principal é a regularização fundiária, a custo zero, de imóveis adquiridos por meio da extinta Companhia de Habitação do Estado (Cohab-RS).
Neste primeiro momento, 226 imóveis foram contemplados. Com a regularização, os proprietários garantem a segurança jurídica do seu patrimônio, passando a ter acesso a linhas de crédito e à possibilidade de realizar melhorias com total tranquilidade legal. A entrega da escritura é o reconhecimento oficial do direito à moradia digna.
A prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim, reafirmou o seu compromisso com a continuidade no oferecimento de dignidade jurídica: “O direito à propriedade é algo que tem muito valor. Nós criamos um programa municipal que é o ‘Agora é Meu’. E, por meio desse programa, são milhares de escrituras que a gente já entregou aos proprietários das residências em muitos territórios da cidade. Poder chegar a esse momento com o projeto Terra é tão precioso para nós, pois se trata do documento formal de propriedade das nossas residências.”
A prefeitura de Guaíba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, promoveu um mutirão para a primeira entrega das escrituras do Projeto Terra – Eu Sou Cohab (núcleo Ruy Coelho). O evento aconteceu nesta quarta-feira (8), no ginásio Bagezão, e reuniu as famílias contempladas na primeira fase do projeto, realizado em dezembro de 2025.
O mutirão é uma iniciativa promovida pelo Tribunal de Justiça do RS, em parceria com a Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Registro Civil, Registro de Imóveis, Tabelionato, Defensoria Pública, Ministério Público e Exército. O objetivo principal é a regularização fundiária, a custo zero, de imóveis adquiridos por meio da extinta Companhia de Habitação do Estado (Cohab-RS).
Neste primeiro momento, 226 imóveis foram contemplados. Com a regularização, os proprietários garantem a segurança jurídica do seu patrimônio, passando a ter acesso a linhas de crédito e à possibilidade de realizar melhorias com total tranquilidade legal. A entrega da escritura é o reconhecimento oficial do direito à moradia digna.
A prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim, reafirmou o seu compromisso com a continuidade no oferecimento de dignidade jurídica: “O direito à propriedade é algo que tem muito valor. Nós criamos um programa municipal que é o ‘Agora é Meu’. E, por meio desse programa, são milhares de escrituras que a gente já entregou aos proprietários das residências em muitos territórios da cidade. Poder chegar a esse momento com o projeto Terra é tão precioso para nós, pois se trata do documento formal de propriedade das nossas residências.”