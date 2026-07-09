Defesa Civil nacional aprova projeto para nova ponte em Estrela

O projeto de reconstrução da ponte da Tangará, na Estrada Municipal Nicolau Theobaldo Hoss, em Novo Paraíso, na cidade de Estrela, foi contemplado pela Defesa Civil nacional e terá investimento de R$ 5.1 milhões. A obra será executada sobre o arroio Boa Vista e cria uma nova conexão estratégica entre a ERS-453, a Rota do Sol, a ERS-129 e a BR-386, consolidando um corredor de transporte para o interior e para o escoamento da produção primária.
A nova estrutura terá 69,45 metros de comprimento e 8,76 metros de largura total, com oito metros de pista, sendo quatro metros para cada sentido. A ponte atual, em madeira, possui cerca de cinco metros de largura e permite a passagem de apenas um veículo por vez, condição que limita o tráfego e compromete a circulação de caminhões, máquinas agrícolas e demais veículos pesados.
Além da ampliação da pista, o projeto prevê a elevação da ponte em 5,60 metros, criando uma cota de segurança para reduzir o risco de bloqueio do acesso em períodos de cheia ou transbordamento do arroio. A nova implantação também altera a angulação da estrutura, suavizando as curvas de acesso e melhorando as condições de trafegabilidade no trecho.
Com a reconstrução, o município busca garantir mais segurança, mobilidade e eficiência logística na ligação entre o distrito de Novo Paraíso e a Linha São José. O corredor é considerado importante para a produção primária do município do Vale do Taquari.
O projeto de reconstrução da ponte da Tangará, na Estrada Municipal Nicolau Theobaldo Hoss, em Novo Paraíso, na cidade de Estrela, foi contemplado pela Defesa Civil nacional e terá investimento de R$ 5.1 milhões. A obra será executada sobre o arroio Boa Vista e cria uma nova conexão estratégica entre a ERS-453, a Rota do Sol, a ERS-129 e a BR-386, consolidando um corredor de transporte para o interior e para o escoamento da produção primária.
A nova estrutura terá 69,45 metros de comprimento e 8,76 metros de largura total, com oito metros de pista, sendo quatro metros para cada sentido. A ponte atual, em madeira, possui cerca de cinco metros de largura e permite a passagem de apenas um veículo por vez, condição que limita o tráfego e compromete a circulação de caminhões, máquinas agrícolas e demais veículos pesados.
Além da ampliação da pista, o projeto prevê a elevação da ponte em 5,60 metros, criando uma cota de segurança para reduzir o risco de bloqueio do acesso em períodos de cheia ou transbordamento do arroio. A nova implantação também altera a angulação da estrutura, suavizando as curvas de acesso e melhorando as condições de trafegabilidade no trecho.
Com a reconstrução, o município busca garantir mais segurança, mobilidade e eficiência logística na ligação entre o distrito de Novo Paraíso e a Linha São José. O corredor é considerado importante para a produção primária do município do Vale do Taquari.