Prefeitura de Eldorado do Sul apresenta anteprojeto para construção de dique

A prefeitura de Eldorado do Sul realizou nesta semana a apresentação do anteprojeto do dique de proteção contra enchentes, reunindo autoridades, técnicos e a comunidade para conhecer os estudos que servirão de base para a maior obra de proteção contra enchentes da história do município. O encontro contou com a presença da prefeita, Juliana Carvalho, lideranças regionais e integrantes do governo do RS.
Durante a programação, também foi assinado o Termo de Convênio entre o município e o governo do Estado, garantindo horas-máquina para ações de limpeza, remoção de entulhos, demolições e outras intervenções nas áreas atingidas pelas enchentes. Na apresentação, a prefeita Juliana Carvalho explicou à comunidade a evolução do projeto do dique e destacou que a proteção contra enchentes é uma responsabilidade compartilhada entre União, Estado e município.
Ela relembrou que os primeiros recursos para o sistema foram liberados em 2012, mas que o projeto permaneceu praticamente sem avanços até 2025. Foi a partir de 2025 que Eldorado do Sul, em parceria com os governos estadual e federal, iniciou a atualização completa do anteprojeto.
Em apenas oito meses, o projeto foi revisado para atender às necessidades atuais, incorporando nova altura para o dique, casas de bombas, microdrenagem e demais estruturas complementares, permitindo que Eldorado do Sul avance, pela primeira vez, para a fase de licitação da obra.
Outro destaque foi o maior programa de reassentamento da história do município. Mais de 1.360 famílias já foram retiradas de áreas de risco por meio da Compra Assistida, outras 450 famílias serão atendidas no Garden Ville, 864 apartamentos serão construídos com recursos do governo federal e mais dois loteamentos estaduais ampliarão a oferta habitacional para a desocupação das áreas sujeitas às inundações.
Ao final, a prefeita reforçou que a reconstrução de Eldorado do Sul já está em andamento e que o dique representa mais um passo dentro de um amplo conjunto de ações executadas pelo município. Destacou ainda que a atualização do anteprojeto e o encaminhamento para a licitação marcam um novo momento para a cidade.