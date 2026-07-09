CIC Caxias completa 125 anos com solenidade na Serra Gaúcha

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) completou, nesta quarta-feira (8), 125 anos de fundação. A data foi celebrada com uma solenidade na sede da entidade, reunindo empresários, autoridades, ex-presidentes, dirigentes, associados, colaboradores e representantes da comunidade gaúcha e regional. À frente das comemorações está a gestão liderada pelo presidente Ubiratã Rezler e pelos vice-presidentes Oliver Viezzer (Indústria), Marcos Rossi Victorazzi (Comércio) e André Zuco (Serviços).
Fundada por Ítalo Victor Bersani em 1901 como Associação dos Comerciantes, a CIC Caxias acompanhou e participou das principais transformações econômicas da cidade e da Serra Gaúcha. Ao longo de mais de um século, consolidou-se como uma das mais tradicionais e representativas entidades empresariais do Rio Grande do Sul.
Nesses 125 anos, a CIC acompanhou as transformações de Caxias do Sul e participou de muitas delas. Ao lado da comunidade e do setor produtivo, defendeu projetos, mobilizou lideranças e representou os interesses da indústria, do comércio e dos serviços em diferentes momentos da história da Região.
Para o presidente da CIC Caxias, Ubiratã Rezler, a data representa um momento de reconhecimento e, ao mesmo tempo, de renovação dos compromissos da entidade com o futuro. “Celebrar os 125 anos da CIC é reconhecer o trabalho de todas as lideranças que construíram esta história e reafirmar o compromisso de continuar contribuindo para o desenvolvimento de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha”, afirmou.
A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) completou, nesta quarta-feira (8), 125 anos de fundação. A data foi celebrada com uma solenidade na sede da entidade, reunindo empresários, autoridades, ex-presidentes, dirigentes, associados, colaboradores e representantes da comunidade gaúcha e regional. À frente das comemorações está a gestão liderada pelo presidente Ubiratã Rezler e pelos vice-presidentes Oliver Viezzer (Indústria), Marcos Rossi Victorazzi (Comércio) e André Zuco (Serviços).
Fundada por Ítalo Victor Bersani em 1901 como Associação dos Comerciantes, a CIC Caxias acompanhou e participou das principais transformações econômicas da cidade e da Serra Gaúcha. Ao longo de mais de um século, consolidou-se como uma das mais tradicionais e representativas entidades empresariais do Rio Grande do Sul.
Nesses 125 anos, a CIC acompanhou as transformações de Caxias do Sul e participou de muitas delas. Ao lado da comunidade e do setor produtivo, defendeu projetos, mobilizou lideranças e representou os interesses da indústria, do comércio e dos serviços em diferentes momentos da história da Região.
Para o presidente da CIC Caxias, Ubiratã Rezler, a data representa um momento de reconhecimento e, ao mesmo tempo, de renovação dos compromissos da entidade com o futuro. “Celebrar os 125 anos da CIC é reconhecer o trabalho de todas as lideranças que construíram esta história e reafirmar o compromisso de continuar contribuindo para o desenvolvimento de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha”, afirmou.