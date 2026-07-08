Corsan entrega pacote de obras na cidade de São Borja

A Corsan encerra o primeiro semestre de 2026 com a conclusão de um pacote de melhorias no sistema de abastecimento de água de São Borja, em um investimento que supera os R$ 2 milhões. Iniciadas no segundo semestre de 2025 e concluídas no último mês, as intervenções reforçam a capacidade de tratamento e a estabilidade da distribuição de água no município.

As ações dão sequência a uma mobilização da companhia diante dos efeitos do verão de 2025, quando São Borja enfrentou oscilações no abastecimento causadas pela baixa vazão e pela instabilidade no fornecimento de energia elétrica. Como resultado das primeiras medidas do pacote de melhorias, o verão de 2026 não teve registro de falta de água na cidade, de acordo com a Corsan.

Entre os investimentos, está a aquisição de dois geradores de energia: um fixo, com sistema de acionamento automático interligado à rede elétrica, que garante a operação contínua da estação mesmo em situações de desabastecimento de energia; e outro móvel, sobre reboque, que pode ser deslocado a pontos estratégicos do sistema, como captação e estações de bombeamento, sempre que necessário. Também foi instalado um módulo compacto de tratamento, com floco decantador acoplado à Estação de Tratamento de Água (ETA), ampliando a capacidade de produção de água da estação e sustentando o abastecimento em períodos de alto consumo.

A Corsan também segue investindo para ampliar e melhorar o tratamento de esgoto em São Borja. Em menos de três anos, a cobertura de esgoto saltou de 21,5% para 49,1% no município, registrando mais do que o dobro de crescimento. São Borja faz parte do plano de expansão da Corsan para cumprir as metas do Marco Legal do Saneamento. A legislação determina a universalização do acesso à coleta e tratamento de esgoto com pelo menos 90% da população conectada à rede até 2033.

São Borja está inserida nessa transformação que mobiliza cidades em todo o Estado, impactando diretamente ruas, bairros, famílias e a qualidade de vida da população. Somente entre 2025 e 2026, já foram investidos mais de R$ 20 milhões no município.