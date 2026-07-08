Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesConstrução Civil

Publicada em 08 de Julho de 2026 às 08:00

Construtora libera obras nos 400 lotes de empreendimento no Chuí

Construtora finalizou obras de infraestrutura no local, que tem 90% da área já vendida

Construtora finalizou obras de infraestrutura no local, que tem 90% da área já vendida

/LN Urbanismo/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
Os proprietários dos 400 lotes do bairro planejado Nova Chuí, na cidade de Chuí, receberam sinal verde para iniciar suas construções. A incorporadora e construtora responsável pelo projeto, oficializou, a LN Urbanismo, fez a liberação no início do mês em um evento com os compradores.
Os proprietários dos 400 lotes do bairro planejado Nova Chuí, na cidade de Chuí, receberam sinal verde para iniciar suas construções. A incorporadora e construtora responsável pelo projeto, oficializou, a LN Urbanismo, fez a liberação no início do mês em um evento com os compradores.
Contabilizando 90% dos lotes vendidos, a incorporadora orientará os proprietários sobre regras técnicas e sobre aprovação de seus projetos junto à prefeitura da cidade para que possam iniciar as construções. Toda a infraestrutura foi projetada considerando as vulnerabilidades ambientais da cidade. As redes elétrica e de água, já concluídas, incluem 3 mil metros de cabos, 12 transformadores, 1,8 mil metros de tubos de concreto implantados na drenagem, 5 mil metros de tubulação na rede de água, poço artesiano com 50 metros de profundidade e um reservatório de 70 mil litros, com possibilidade de duplicação da capacidade no futuro.
A curta distância de praias como a Barra do Chuí (12 km do centro da cidade), a proximidade da fronteira com o Uruguai e a infraestrutura planejada para enfrentar as vulnerabilidades ambientais locais já elevaram em 60% o valor inicial dos lotes. A previsão é que alcancem R$ 153 mil no próximo ano, ou seja, 80% acima do valor inicial.
O Nova Chuí também representa impacto positivo na economia local. Além de atrair investidores pela valorização dos terrenos, possibilita o aluguel das casas por temporada, estimulando ainda mais o turismo já presente na região fronteiriça. O projeto prevê ainda áreas de lazer e comércio nos 197 mil m² que serão urbanizados, incluindo ciclovia, lago, parque e outros benefícios estruturais.

Notícias relacionadas