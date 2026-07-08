Pavilhões da Fenac recebem corrida indoor em Novo Hamburgo

Os pavilhões da Fenac ganharão uma nova configuração no dia 18 de julho. A primeira edição da Aquece Fenac Run transformará o complexo de eventos de Novo Hamburgo em um circuito indoor com iluminação cênica, cenografia em LED e sonorização que unem esporte e entretenimento.
A iniciativa surgiu a partir de uma corrida realizada pela Fenac durante a pandemia, quando os atletas participavam individualmente e com horários de largada previamente agendados para atender às restrições sanitárias da época. Agora, a proposta retorna em novo formato, com largada coletiva e uma estrutura preparada para proporcionar uma experiência imersiva aos participantes.
“Para este ano, estamos propondo algo completamente diferente e inovador, reunindo os participantes em um ambiente totalmente transformado para o evento”, destaca o diretor-presidente interino da Fenac, Marlos Schmidt. “A proposta de incluir sonorização, iluminação e outros recursos de produção transforma a corrida em uma experiência muito mais envolvente do que apenas uma prova esportiva. Esses elementos ajudam a criar uma atmosfera de evento, estimulando os participantes antes, durante e após o percurso”, complementa.
A prova contará com percursos de 3 e 5 quilômetros, . O trajeto passará pelos pavilhões e áreas do complexo da Fenac, com largada às 19h. As inscrições garantem aos participantes um kit composto por número de peito, chip de cronometragem, camiseta oficial do evento, sacochila, medalha e brindes.
Os pavilhões da Fenac ganharão uma nova configuração no dia 18 de julho. A primeira edição da Aquece Fenac Run transformará o complexo de eventos de Novo Hamburgo em um circuito indoor com iluminação cênica, cenografia em LED e sonorização que unem esporte e entretenimento.
A iniciativa surgiu a partir de uma corrida realizada pela Fenac durante a pandemia, quando os atletas participavam individualmente e com horários de largada previamente agendados para atender às restrições sanitárias da época. Agora, a proposta retorna em novo formato, com largada coletiva e uma estrutura preparada para proporcionar uma experiência imersiva aos participantes.
“Para este ano, estamos propondo algo completamente diferente e inovador, reunindo os participantes em um ambiente totalmente transformado para o evento”, destaca o diretor-presidente interino da Fenac, Marlos Schmidt. “A proposta de incluir sonorização, iluminação e outros recursos de produção transforma a corrida em uma experiência muito mais envolvente do que apenas uma prova esportiva. Esses elementos ajudam a criar uma atmosfera de evento, estimulando os participantes antes, durante e após o percurso”, complementa.
A prova contará com percursos de 3 e 5 quilômetros, . O trajeto passará pelos pavilhões e áreas do complexo da Fenac, com largada às 19h. As inscrições garantem aos participantes um kit composto por número de peito, chip de cronometragem, camiseta oficial do evento, sacochila, medalha e brindes.