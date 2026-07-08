O impacto econômico da Tricofest na Serra Gaúcha

Márcio Kny, vice-presidente da Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café

A dinâmica econômica da Serra Gaúcha é historicamente reconhecida por sua capacidade de converter herança cultural em ativos financeiros de alta performance. No epicentro dessa engrenagem, a Associação de Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café (AMNPPC) consolida-se não apenas como uma entidade de classe, mas como uma associação de fomento setorial. O principal reflexo prático é a Tricofest, evento que transcendeu a categoria de feira sazonal para se posicionar como um vetor estratégico de desenvolvimento macroeconômico regional, operando como um poderoso indutor de receita, emprego e inovação para ambos os municípios.

Ao unificar pequenos e médios produtores de malha tricot, a associação mitiga assimetrias de mercado, viabiliza ganhos de escala na compra de matéria-prima e equaliza o padrão tecnológico do parque fabril local. Essa sinergia blinda a indústria da região contra flutuações da concorrência externa e assegura a retenção do valor agregado na própria origem. A Tricofest consolida-se, portanto, como a vitrine comercial desse ecossistema, funcionando sob a lógica de venda direta ao consumidor, o que maximiza as margens de lucro dos expositores e capitaliza as empresas para novos ciclos de investimento em maquinário e design de moda.

Os desdobramentos quantitativos do evento para os municípios de Nova Petrópolis e Picada Café são palpáveis. O evento injeta liquidez imediata no Produto Interno Bruto (PIB) municipal por meio do efeito multiplicador do turismo de compras. Estima-se o faturamento de dezenas de milhões de reais a cada edição, atraindo mais de uma centena de milhares de visitantes ao longo de seus finais de semana de realização. Esse fluxo financeiro gera um impacto transversal que irriga toda a cadeia de serviços de valor adicionado: redes hoteleiras registram taxas de ocupação máximas, o setor gastronômico expande seus serviços e o comércio varejista periférico é beneficiado de forma direta.

Ademais, o impacto fiscal é imediato. O incremento na comercialização de produtos e na prestação de serviços eleva substancialmente a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) e impulsiona o retorno de ICMS para as prefeituras parceiras. Esse superávit na arrecadação se converte em capacidade de investimento público em infraestrutura urbana e turismo. No aspecto social, a cadeia produtiva do tricot atua como um colchão anticíclico de empregabilidade, gerando postos de trabalho diretos nas fábricas e vagas temporárias no varejo e na montagem do evento, promovendo a distribuição de renda interna.

Em suma, a parceria entre a AMNPPC e as administrações públicas desenha um modelo de sucesso em políticas de arranjos produtivos locais (APLs). Ao blindar a identidade cultural e transformá-la em PIB, a Tricofest reafirma que a cooperação econômica e o planejamento estratégico são as ferramentas mais eficazes para garantir a sustentabilidade financeira e o crescimento contínuo de Nova Petrópolis e Picada Café no cenário estadual.