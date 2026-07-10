Muçum aposta na volta do Trem dos Vales para a retomada econômica

Muçum, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes de 2024 no Vale do Taquari, começa a virar a página da reconstrução emergencial e concentra esforços no turismo como caminho para a retomada econômica plena. O avanço das obras da Ferrovia do Trigo e a perspectiva de retomada do Trem dos Vales, que devem ocorrer até o final do ano, são vistos pela administração municipal como o principal catalisador desse processo.
"A expectativa é muito grande. Só de ter a obra acontecendo, de ter essa pequena movimentação inicial, já trouxe uma esperança muito grande para toda a população", disse Ismael Girardi, coordenador de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Muçum, em entrevista ao Jornal Cidades. Para o gestor, o trem volta como carro-chefe do turismo local, trazendo um público diferenciado e em maior volume, capaz de movimentar toda a rede de empreendimentos da cidade, como restaurantes, hotéis, cabanas e pontos turísticos como as pontes ferroviárias, prodígios da engenharia que conferiram ao município o título de “princesa das pontes”.
Obra trouxe esperança à população de Muçum, pontua o coordenador de Turismo Ismael Girardi
Dani Barcellos/Especial/JC
A localização da estação ferroviária, um pouco afastada do centro histórico, é vista como desafio e oportunidade ao mesmo tempo. A recente pavimentação da Avenida Santa Lúcia, que liga o centro à estação, é apontada por Girardi como uma conquista que facilita a integração do trajeto turístico. O coordenador defende a criação de roteiros que combinem o passeio de trem com visitação a capelas, capitéis e atrativos do interior do município.
A prefeitura também está promovendo a capacitação dos empreendedores locais e planejando reformas na estação ferroviária, com ampliação de banheiros, melhoria de acessibilidade e espaço para artesãos e comerciantes. "A gente precisa unir forças para que as pessoas possam fazer o passeio de trem e também aproveitar o restante da cidade. O caminho agora é o turismo", afirmou Girardi, acrescentando que o município está em busca de editais e recursos para ampliar a capacidade de atendimento ao turista, complementando o orçamento municipal para a rubrica.