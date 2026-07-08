Ação recolhe resíduos às margens da BR-116 em Esteio

Para garantir agilidade na execução dos serviços e reduzir os transtornos no fluxo da rodovia, a operação mobilizou uma ampla estrutura, composta por três retroescavadeiras, quatro caminhões-caçamba, duas viaturas da Guarda Municipal e 16 servidores. O planejamento da ação permitiu que os trabalhos fossem realizados com segurança para as equipes e para os motoristas que trafegavam pela BR-116.
A iniciativa integra um cronograma contínuo de limpeza urbana desenvolvido pela prefeitura. Diariamente, equipes atuam em diferentes pontos da cidade previamente mapeados, especialmente em locais com maior incidência de descarte irregular. Além da remoção dos resíduos, o trabalho faz parte de uma estratégia permanente de fiscalização, monitoramento e preservação dos espaços públicos, buscando reduzir impactos ambientais e promover mais qualidade de vida para a população.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h15 e das 13h às 17h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. O serviço é destinado exclusivamente a pessoas físicas, com limite de até 1 metro cúbico por mês. Volumes superiores devem ser destinados por meio de serviços especializados, como o tele entulho.
Além do Ecoponto, Esteio conta com 90 contentores destinados ao lixo orgânico, 12 contentores para resíduos recicláveis e com a coleta seletiva atendendo 100% do território do município, incluindo condomínios.