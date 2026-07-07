Corsan realiza a regularização da rede de água em área de Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo, em parceria com a Corsan/Aegea, acompanhou a entrega da obra de regularização da rede de abastecimento de água na ocupação Bela Vista, no bairro São Luiz. A iniciativa garante água tratada e regular para 195 famílias que vivem no local, que também está em processo de regularização fundiária conduzido pelo município.
Além de autorizar a execução da obra pela concessionária, a prefeitura contribuiu com a melhoria da infraestrutura da área, disponibilizando material para o encascalhamento das vias, proporcionando melhores condições de circulação para os moradores.
O secretário de Habitação, Fernando Pires, destacou que a ação representa um importante avanço para as famílias e faz parte do compromisso da administração municipal com a melhoria das condições de vida nas ocupações em processo de regularização. “Garantir o acesso à água tratada é oferecer mais dignidade, saúde e qualidade de vida para essas famílias. A Prefeitura tem trabalhado para promover a regularização fundiária e criar as condições necessárias para que serviços essenciais, como o abastecimento de água, cheguem de forma adequada à população. Já ultrapassamos a marca de mil famílias beneficiadas e vamos seguir avançando nesse trabalho”, afirmou.
Até agora, a prefeitura e a Corsan já realizaram a regularização da rede de água nas ocupações Vista Alegre, Valinhos II, Cidade Nova, Ocupação 4 do bairro Záchia, Rua Antônio Donin e, agora, Bela Vista. Somadas, as ações já beneficiaram mais de mil famílias em diferentes regiões da cidade. De acordo com a Corsan, as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) poderão aderir à tarifa social, que oferece desconto de 50% nas contas de água.
A prefeitura de Passo Fundo, em parceria com a Corsan/Aegea, acompanhou a entrega da obra de regularização da rede de abastecimento de água na ocupação Bela Vista, no bairro São Luiz. A iniciativa garante água tratada e regular para 195 famílias que vivem no local, que também está em processo de regularização fundiária conduzido pelo município.
Além de autorizar a execução da obra pela concessionária, a prefeitura contribuiu com a melhoria da infraestrutura da área, disponibilizando material para o encascalhamento das vias, proporcionando melhores condições de circulação para os moradores.
O secretário de Habitação, Fernando Pires, destacou que a ação representa um importante avanço para as famílias e faz parte do compromisso da administração municipal com a melhoria das condições de vida nas ocupações em processo de regularização. “Garantir o acesso à água tratada é oferecer mais dignidade, saúde e qualidade de vida para essas famílias. A Prefeitura tem trabalhado para promover a regularização fundiária e criar as condições necessárias para que serviços essenciais, como o abastecimento de água, cheguem de forma adequada à população. Já ultrapassamos a marca de mil famílias beneficiadas e vamos seguir avançando nesse trabalho”, afirmou.
Até agora, a prefeitura e a Corsan já realizaram a regularização da rede de água nas ocupações Vista Alegre, Valinhos II, Cidade Nova, Ocupação 4 do bairro Záchia, Rua Antônio Donin e, agora, Bela Vista. Somadas, as ações já beneficiaram mais de mil famílias em diferentes regiões da cidade. De acordo com a Corsan, as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) poderão aderir à tarifa social, que oferece desconto de 50% nas contas de água.