Construção de arena de eventos em Gramado apresenta avanço

A Gramadotur avançou em no projeto de construção da nova Arena Nativitaten. O empreendimento, que será erguido em um terreno na área da Perimetral, promete ser um divisor de águas para o setor de eventos de Gramado.
Em janeiro deste ano, a autarquia contratou a EY (Ernst & Young), uma das maiores empresas de consultoria do mundo, para modelar a licitação de construção e concessão do espaço. O escopo do trabalho técnico envolve análises comerciais, econômicas, jurídicas e ambientais, além da preparação de toda a documentação legal do certame. A expectativa é que a concorrência pública seja concluída em fevereiro de 2027.
Com governança rigorosa e para garantir a agilidade do cronograma, reuniões semanais alinham o andamento dos trabalhos entre a equipe técnica da EY e os representantes da Gramadotur. Um projeto-piloto conceitual da nova arena já foi apresentado ao Conselho de Administração da Autarquia, a membros do Ministério Público, ao Gabinete do Prefeito e à Secretaria de Planejamento. Atualmente, a proposta passa por refinamentos e complementações para dar início à fase de orçamentação.
“A Gramadotur projeta o futuro do turismo local com otimismo e confiança, reforçando que o novo complexo será um marco histórico para a infraestrutura de eventos e para o desenvolvimento econômico de Gramado”, destaca a presidente da Autarquia, Rosa Helena Volk.
A Gramadotur avançou em no projeto de construção da nova Arena Nativitaten. O empreendimento, que será erguido em um terreno na área da Perimetral, promete ser um divisor de águas para o setor de eventos de Gramado.
Em janeiro deste ano, a autarquia contratou a EY (Ernst & Young), uma das maiores empresas de consultoria do mundo, para modelar a licitação de construção e concessão do espaço. O escopo do trabalho técnico envolve análises comerciais, econômicas, jurídicas e ambientais, além da preparação de toda a documentação legal do certame. A expectativa é que a concorrência pública seja concluída em fevereiro de 2027.
Com governança rigorosa e para garantir a agilidade do cronograma, reuniões semanais alinham o andamento dos trabalhos entre a equipe técnica da EY e os representantes da Gramadotur. Um projeto-piloto conceitual da nova arena já foi apresentado ao Conselho de Administração da Autarquia, a membros do Ministério Público, ao Gabinete do Prefeito e à Secretaria de Planejamento. Atualmente, a proposta passa por refinamentos e complementações para dar início à fase de orçamentação.
“A Gramadotur projeta o futuro do turismo local com otimismo e confiança, reforçando que o novo complexo será um marco histórico para a infraestrutura de eventos e para o desenvolvimento econômico de Gramado”, destaca a presidente da Autarquia, Rosa Helena Volk.