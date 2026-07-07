Santa Casa de Rio Grande abre mais 10 leitos de UTI

A Santa Casa do Rio Grande iniciou nesta semana a operação dos novos leitos destinados ao atendimento de pacientes com síndromes respiratórias. A ação é resultado de uma articulação permanente da prefeitura do Rio Grande, junto ao Governo do Estado e ao Ministério da Saúde.

Com a ampliação, o hospital passou de 19 para 29 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e recebeu ainda 10 leitos clínicos de suporte ventilatório pulmonar, implantados no Hospital de Cardiologia e Oncologia. Os novos espaços são destinados exclusivamente a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), com acesso regulado e foco no atendimento de casos relacionados ao atual cenário epidemiológico de síndromes respiratórias.

A medida integra o planejamento pactuado entre a Santa Casa e a secretaria estadual da Saúde para o enfrentamento do período de inverno, quando historicamente há aumento da circulação de vírus respiratórios e maior pressão sobre os serviços de urgência e emergência. O investimento previsto é de R$ 2,835 milhões, valor que será repassado em três parcelas de R$ 945 mil para custeio da operação durante os 90 dias iniciais de vigência da medida. O reforço na estrutura também contou com a parceria do Hospital Universitário da FURG, que realizou a doação de 10 monitores multiparâmetros para equipar os novos leitos.

A abertura das novas vagas é resultado de uma mobilização que vem sendo conduzida pela secretaria municipal da Saúde há meses. Ainda em outubro de 2025, a pasta já alertava sobre a insuficiência de leitos intensivos na região e encaminhava ao governo do Estado solicitação para manutenção e custeio de leitos de UTI temporários, diante da crescente demanda por internações e da superlotação dos serviços hospitalares.

Em junho deste ano, diante do agravamento do cenário das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), o município do Sul gaúcho voltou a acionar a pasta estadual, pedindo a antecipação da abertura dos novos leitos. Na ocasião, os indicadores locais de hospitalização superavam os registrados no Estado e na região, e pacientes graves permaneciam internados em unidades de emergência aguardando vagas em terapia intensiva.