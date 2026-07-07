Prédio histórico em Caxias do Sul vai passar por restauro em 2027

O prédio histórico que abrigou a sede social do Círculo Operário Ismael Chaves Barcelos, localizado junto à Praça Duque de Caxias, no bairro Galópolis, passará por um amplo processo de restauro e modernização em Caxias do Sul. A iniciativa representa um marco na consolidação de Galópolis como um dos principais destinos turísticos de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha.
O governo do Estado confirmou o investimento por meio de convênio firmado entre a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul e o município. O primeiro repasse financeiro, no valor de R$ 500 mil, foi realizado no dia 1º de julho. Ao todo, os recursos estaduais serão repassados em três parcelas, com contrapartida financeira do Município.
O investimento total na obra será de aproximadamente R$ 4 milhões. Em razão do período de eleições, a publicação da licitação para a execução da obra está prevista para o mês de novembro.
O prédio integra um dos mais importantes conjuntos históricos de Galópolis, localizado a cerca de 11 quilômetros da área central de Caxias do Sul. Colonizado por imigrantes italianos no final do século XIX, o local consolidou sua identidade a partir da indústria têxtil, especialmente com a instalação do Lanifício São Pedro, que permanece em atividade e constitui um dos principais marcos do patrimônio histórico-industrial da região.
Desde 2022, a Prefeitura de Caxias do Sul, em parceria com instituições e empreendedores locais, vem desenvolvendo ações para fortalecer Galópolis como destino turístico, entre elas a elaboração do Plano Territorial e Turístico do bairro. O trabalho tem impulsionado a qualificação da infraestrutura, o fortalecimento dos empreendimentos locais e o aumento do fluxo de visitantes.
O prédio histórico que abrigou a sede social do Círculo Operário Ismael Chaves Barcelos, localizado junto à Praça Duque de Caxias, no bairro Galópolis, passará por um amplo processo de restauro e modernização em Caxias do Sul. A iniciativa representa um marco na consolidação de Galópolis como um dos principais destinos turísticos de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha.
O governo do Estado confirmou o investimento por meio de convênio firmado entre a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul e o município. O primeiro repasse financeiro, no valor de R$ 500 mil, foi realizado no dia 1º de julho. Ao todo, os recursos estaduais serão repassados em três parcelas, com contrapartida financeira do Município.
O investimento total na obra será de aproximadamente R$ 4 milhões. Em razão do período de eleições, a publicação da licitação para a execução da obra está prevista para o mês de novembro.
O prédio integra um dos mais importantes conjuntos históricos de Galópolis, localizado a cerca de 11 quilômetros da área central de Caxias do Sul. Colonizado por imigrantes italianos no final do século XIX, o local consolidou sua identidade a partir da indústria têxtil, especialmente com a instalação do Lanifício São Pedro, que permanece em atividade e constitui um dos principais marcos do patrimônio histórico-industrial da região.
Desde 2022, a Prefeitura de Caxias do Sul, em parceria com instituições e empreendedores locais, vem desenvolvendo ações para fortalecer Galópolis como destino turístico, entre elas a elaboração do Plano Territorial e Turístico do bairro. O trabalho tem impulsionado a qualificação da infraestrutura, o fortalecimento dos empreendimentos locais e o aumento do fluxo de visitantes.