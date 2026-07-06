Projetos de biometano e de gás natural são apresentados em Santa Cruz do Sul

A cidade de Santa Cruz do Sul deu mais um passo para consolidar sua posição entre os principais polos de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Na manhã desta quinta-feira (2), representantes da Sulgás e da Ecolog Serviços Ambientais apresentaram para lideranças políticas, empresariais e imprensa os projetos que irão ampliar a infraestrutura energética do município, combinando a expansão da rede de gás natural da Sulgás com a futura produção de biometano pela Ecolog.
O encontro, realizado no Palacinho, detalhou os investimentos que fazem parte da maior expansão da história da Sulgás no Rio Grande do Sul, anunciada no Palácio Piratini, em Porto Alegre, no mês passado. A companhia, responsável pela distribuição de gás natural canalizado no estado, prevê investir R$ 163,7 milhões em 2026, incluindo a implantação de um gasoduto de aproximadamente 190 quilômetros que ligará a região de Charqueadas aos vales do Taquari e do Rio Pardo, contemplando Lajeado e Santa Cruz do Sul.
Paralelamente, a Ecolog Serviços Ambientais — empresa santa-cruzense que atua na coleta, transporte e gerenciamento de resíduos sólidos — confirmou a implantação, em Santa Cruz do Sul, de um complexo tecnológico para transformação de resíduos em energia, com investimento de R$ 85 milhões. A unidade produzirá biometano, biomassa e fertilizantes, aproveitando resíduos orgânicos e reduzindo significativamente o volume de lixo destinado aos aterros sanitários.
Durante a apresentação, o executivo comercial da Sulgás, Douglas Becker, e a executiva institucional da Companhia, Carolina Bahia, detalharam que a expansão para Santa Cruz do Sul acontecerá em etapas.
Inicialmente, o foco será o fornecimento para a indústria, principal demandante de energia. Ao longo dos anos, à medida que a rede se expandir, o serviço poderá alcançar estabelecimentos comerciais, hotéis, hospitais, restaurantes, condomínios e, futuramente, consumidores residenciais. Atualmente, a Sulgás realiza estudos para definir o traçado da rede local e levantar a demanda energética do município.
A cidade de Santa Cruz do Sul deu mais um passo para consolidar sua posição entre os principais polos de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Na manhã desta quinta-feira (2), representantes da Sulgás e da Ecolog Serviços Ambientais apresentaram para lideranças políticas, empresariais e imprensa os projetos que irão ampliar a infraestrutura energética do município, combinando a expansão da rede de gás natural da Sulgás com a futura produção de biometano pela Ecolog.
O encontro, realizado no Palacinho, detalhou os investimentos que fazem parte da maior expansão da história da Sulgás no Rio Grande do Sul, anunciada no Palácio Piratini, em Porto Alegre, no mês passado. A companhia, responsável pela distribuição de gás natural canalizado no estado, prevê investir R$ 163,7 milhões em 2026, incluindo a implantação de um gasoduto de aproximadamente 190 quilômetros que ligará a região de Charqueadas aos vales do Taquari e do Rio Pardo, contemplando Lajeado e Santa Cruz do Sul.
Paralelamente, a Ecolog Serviços Ambientais — empresa santa-cruzense que atua na coleta, transporte e gerenciamento de resíduos sólidos — confirmou a implantação, em Santa Cruz do Sul, de um complexo tecnológico para transformação de resíduos em energia, com investimento de R$ 85 milhões. A unidade produzirá biometano, biomassa e fertilizantes, aproveitando resíduos orgânicos e reduzindo significativamente o volume de lixo destinado aos aterros sanitários.
Durante a apresentação, o executivo comercial da Sulgás, Douglas Becker, e a executiva institucional da Companhia, Carolina Bahia, detalharam que a expansão para Santa Cruz do Sul acontecerá em etapas.
Inicialmente, o foco será o fornecimento para a indústria, principal demandante de energia. Ao longo dos anos, à medida que a rede se expandir, o serviço poderá alcançar estabelecimentos comerciais, hotéis, hospitais, restaurantes, condomínios e, futuramente, consumidores residenciais. Atualmente, a Sulgás realiza estudos para definir o traçado da rede local e levantar a demanda energética do município.