Rota de cicloturismo une pontos de três cidades da Serra Gaúcha

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), realizou nesta sexta-feira (3/7) a inauguração oficial da nova ciclovia e rota de cicloturismo “Desvio da Cerveja”, no município de Farroupilha, na região turística Uva e Vinho. Viabilizada por meio do Programa Avançar no Turismo 2022, a infraestrutura foi entregue após o encerramento do período de execução das obras.
O projeto recebeu um investimento global de R$ 8,9 milhões, sendo R$ 3,2 milhões repassados pelo governo do Estado para a implantação de uma extensão total de 8,6 quilômetros. A rota conecta os municípios de Farroupilha, Garibaldi e Carlos Barbosa, abrangendo uma área total de implantação superior a 25 mil metros quadrados. A expectativa é que a consolidação do trajeto gere reflexos diretos na atividade econômica da região.
O município de Farroupilha, localizado na Serra Gaúcha, conta com uma população de quase 74 mil habitantes e possui um consolidado portfólio de atrativos. A cidade abriga pontos turísticos de grande relevância no Estado, como o Santuário de Caravaggio, a Cascata do Salto Ventoso, o Parque dos Pinheiros e o Parque da Imigração Italiana. Além disso, atrai anualmente um expressivo volume de visitantes com eventos tradicionais, a exemplo da Romaria de Caravaggio, a Expo Farroupilha, a Semana Farroupilha, o Encontro das Tradições Italianas e o Festival do Moscatel.
O secretário de Turismo, Raphael Ayub, destacou o impacto positivo da nova estrutura para a região da Serra Gaúcha. “Essa rota de cicloturismo vai beneficiar diretamente os turistas que praticam o ciclismo e, indiretamente, toda a população. Nosso objetivo é garantir um trajeto totalmente seguro para quem trafega pela rodovia”, ressaltou.
O governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), realizou nesta sexta-feira (3/7) a inauguração oficial da nova ciclovia e rota de cicloturismo “Desvio da Cerveja”, no município de Farroupilha, na região turística Uva e Vinho. Viabilizada por meio do Programa Avançar no Turismo 2022, a infraestrutura foi entregue após o encerramento do período de execução das obras.
O projeto recebeu um investimento global de R$ 8,9 milhões, sendo R$ 3,2 milhões repassados pelo governo do Estado para a implantação de uma extensão total de 8,6 quilômetros. A rota conecta os municípios de Farroupilha, Garibaldi e Carlos Barbosa, abrangendo uma área total de implantação superior a 25 mil metros quadrados. A expectativa é que a consolidação do trajeto gere reflexos diretos na atividade econômica da região.
O município de Farroupilha, localizado na Serra Gaúcha, conta com uma população de quase 74 mil habitantes e possui um consolidado portfólio de atrativos. A cidade abriga pontos turísticos de grande relevância no Estado, como o Santuário de Caravaggio, a Cascata do Salto Ventoso, o Parque dos Pinheiros e o Parque da Imigração Italiana. Além disso, atrai anualmente um expressivo volume de visitantes com eventos tradicionais, a exemplo da Romaria de Caravaggio, a Expo Farroupilha, a Semana Farroupilha, o Encontro das Tradições Italianas e o Festival do Moscatel.
O secretário de Turismo, Raphael Ayub, destacou o impacto positivo da nova estrutura para a região da Serra Gaúcha. “Essa rota de cicloturismo vai beneficiar diretamente os turistas que praticam o ciclismo e, indiretamente, toda a população. Nosso objetivo é garantir um trajeto totalmente seguro para quem trafega pela rodovia”, ressaltou.