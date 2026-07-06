Autorizada a obra para reforma do prédio do Clube dos Ferroviários em Santa Maria

O resgate de um dos maiores símbolos da identidade de Santa Maria avançou para a fase prática. Foi assinada, em Porto Alegre, a ordem de início das obras de ampliação, reforma, restauração e requalificação do antigo Clube dos Ferroviários (Associação dos Empregados da Viação Férrea – AEVF). O ato integrou a programação oficial da Semana do Ministério Público Estadual.

O prédio histórico, fundado em 1914 e tombado pelas esferas municipal e estadual, fica localizado na rua Manoel Ribas, na Vila Belga. Com a ordem de início assinada, a empresa Arquium Construções e Restauro, de Porto Alegre, está autorizada e deverá iniciar os estudos, sondagens e as primeiras intervenções no local no começo da segunda quinzena.

O investimento global na restauração é de R$ 14.7 milhões, com prazo de execução estipulado em 720 dias (cerca de 24 meses). A viabilização financeira do projeto é fruto de uma articulação que garantiu R$ 10 milhões por meio de convênio com o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (FRBL) do MPRS. O restante do valor é composto por contrapartida do município, sendo R$ 3 milhões captados via Programa Pró-Cidades pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

O novo complexo cultural abrigará múltiplas atividades voltadas ao desenvolvimento social e artístico da cidade. O planejamento prevê uma ocupação dinâmica das instalações restauradas, servindo como ponto de encontro para a comunidade e espaço de formação técnica e profissional.

A requalificação do Clube dos Ferroviários prevê o restauro e a recomposição volumétrica da edificação histórica em ruínas, incluindo a recuperação rigorosa de elementos tombados como fachadas, esquadrias originais e a estrutura da cobertura, aliada à construção de um novo edifício anexo conectado pelo Túnel do Tempo, uma passarela metálica que simboliza a ligação entre o passado ferroviário e o futuro.

As intervenções internas contemplam a reorganização do layout para abrigar o Centro de Inovação e Economia Criativa e a nova sede da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (Emaet), envolvendo o reforço estrutural de vigas e pilares, a instalação de novas lajes, modernização completa das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização, além da garantia de acessibilidade universal por meio de plataformas elevatórias.

Na área externa, o projeto prevê a demolição de anexos sem valor histórico para a criação de uma praça pública com tratamento paisagístico, mobiliário urbano, fonte luminosa e uma nova arquibancada que se integra à existente, transformando o local em um equipamento irradiador de cultura e convivência para a Vila Belga. A revitalização do prédio iniciou sua trajetória em outubro de 2021, quando Santa Maria foi uma das cinco cidades vencedoras do programa Iconicidades, do governo do Estado