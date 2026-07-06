Prefeitura inicia a instalação de 500 contêineres de lixo em Lajeado

A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema), iniciou a instalação de mais 500 contêineres para a coleta de resíduos em diferentes pontos da cidade. Com esta nova etapa, o município passará a contar com mil contêineres distribuídos em diversos bairros, ampliando a capacidade de armazenamento de resíduos e reforçando os serviços de limpeza urbana.
Os primeiros 500 equipamentos já haviam sido implantados anteriormente. A nova etapa acompanha o crescimento da demanda pelo serviço e amplia a cobertura do sistema de contêineres em diferentes regiões do município.
Todos os equipamentos possuem identificação exclusiva por meio de QR Code e número de série, cadastrados em um sistema utilizado pela equipe responsável pela manutenção. A tecnologia permite controlar a localização de cada contêiner, identificar eventuais deslocamentos e agilizar seu reposicionamento.
A coleta de resíduos e a manutenção dos contêineres são realizadas pela empresa Fênix Infraestrutura e Serviços de Limpeza Urbana Ltda. A empresa responsável realiza a higienização mensal dos equipamentos, contribuindo para sua conservação, para a limpeza dos pontos de coleta e para a qualidade do serviço prestado à população.
Os contêineres são destinados exclusivamente ao descarte de resíduos domiciliares comuns e rejeitos, que devem ser acondicionados em sacos antes de serem depositados nos equipamentos. A medida evita que os resíduos fiquem expostos em calçadas e vias públicas, contribuindo para a limpeza, a organização e a conservação dos espaços urbanos.
Os resíduos recicláveis não devem ser descartados no interior dos contêineres. Eles devem ser separados, acondicionados em sacos verdes ou azuis e colocados ao lado dos equipamentos nos dias previstos para a coleta seletiva.
Materiais volumosos, como galhos, restos de poda, móveis e outros itens de grande porte, continuam sendo recolhidos pela Secretaria de Serviços Urbanos, conforme o cronograma específico deste serviço.
A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema), iniciou a instalação de mais 500 contêineres para a coleta de resíduos em diferentes pontos da cidade. Com esta nova etapa, o município passará a contar com mil contêineres distribuídos em diversos bairros, ampliando a capacidade de armazenamento de resíduos e reforçando os serviços de limpeza urbana.
Os primeiros 500 equipamentos já haviam sido implantados anteriormente. A nova etapa acompanha o crescimento da demanda pelo serviço e amplia a cobertura do sistema de contêineres em diferentes regiões do município.
Todos os equipamentos possuem identificação exclusiva por meio de QR Code e número de série, cadastrados em um sistema utilizado pela equipe responsável pela manutenção. A tecnologia permite controlar a localização de cada contêiner, identificar eventuais deslocamentos e agilizar seu reposicionamento.
A coleta de resíduos e a manutenção dos contêineres são realizadas pela empresa Fênix Infraestrutura e Serviços de Limpeza Urbana Ltda. A empresa responsável realiza a higienização mensal dos equipamentos, contribuindo para sua conservação, para a limpeza dos pontos de coleta e para a qualidade do serviço prestado à população.
Os contêineres são destinados exclusivamente ao descarte de resíduos domiciliares comuns e rejeitos, que devem ser acondicionados em sacos antes de serem depositados nos equipamentos. A medida evita que os resíduos fiquem expostos em calçadas e vias públicas, contribuindo para a limpeza, a organização e a conservação dos espaços urbanos.
Os resíduos recicláveis não devem ser descartados no interior dos contêineres. Eles devem ser separados, acondicionados em sacos verdes ou azuis e colocados ao lado dos equipamentos nos dias previstos para a coleta seletiva.
Materiais volumosos, como galhos, restos de poda, móveis e outros itens de grande porte, continuam sendo recolhidos pela Secretaria de Serviços Urbanos, conforme o cronograma específico deste serviço.