Aumenta o número de animais abandonados nas ruas de Lajeado

A secretaria do Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema) de Lajeado registrou aumento no número de pedidos de resgate de cães encaminhados à equipe responsável pelo bem-estar animal. O crescimento também é percebido na quantidade de animais abandonados e acolhidos pelo Canil Municipal
De acordo com a coordenadora do canil, Graziela Neitzke, o número de solicitações passou de 45 para mais de 70 em apenas uma semana. Os pedidos incluem cães encontrados em situação de abandono nas ruas e animais cujos tutores manifestam interesse em entregá-los ao canil. Atualmente, o Canil Municipal abriga cerca de 300 cães.
Segundo Graziela, a principal causa do abandono é a adoção ou compra por impulso, sem que os tutores avaliem as responsabilidades que envolvem a guarda de um animal. “Muitas pessoas levam um animal para casa sem considerar sua expectativa de vida, os custos com alimentação, vacinação, atendimento veterinário e demais cuidados necessários ao longo dos anos”, detalha a coordenadora.
O alto número de abandonos compromete o bem-estar dos animais e gera impactos para a comunidade. Cães deixados nas ruas ficam expostos à fome, doenças e risco de acidentes. Com o aumento de abandonos, a administração municipal precisa ampliar o fornecimento de alimentação, atendimento veterinário e manutenção dos animais acolhidos.
A secretaria do Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema) de Lajeado registrou aumento no número de pedidos de resgate de cães encaminhados à equipe responsável pelo bem-estar animal. O crescimento também é percebido na quantidade de animais abandonados e acolhidos pelo Canil Municipal
De acordo com a coordenadora do canil, Graziela Neitzke, o número de solicitações passou de 45 para mais de 70 em apenas uma semana. Os pedidos incluem cães encontrados em situação de abandono nas ruas e animais cujos tutores manifestam interesse em entregá-los ao canil. Atualmente, o Canil Municipal abriga cerca de 300 cães.
Segundo Graziela, a principal causa do abandono é a adoção ou compra por impulso, sem que os tutores avaliem as responsabilidades que envolvem a guarda de um animal. “Muitas pessoas levam um animal para casa sem considerar sua expectativa de vida, os custos com alimentação, vacinação, atendimento veterinário e demais cuidados necessários ao longo dos anos”, detalha a coordenadora.
O alto número de abandonos compromete o bem-estar dos animais e gera impactos para a comunidade. Cães deixados nas ruas ficam expostos à fome, doenças e risco de acidentes. Com o aumento de abandonos, a administração municipal precisa ampliar o fornecimento de alimentação, atendimento veterinário e manutenção dos animais acolhidos.