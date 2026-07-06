Assinado o contrato para a maior obra de drenagem de Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico assinou na sexta-feira (3) a ordem de início da maior obra de drenagem da história da cidade. O chamado túnel da Matteo será construído pela empresa Toniolo Busnello S/A em um investimento de R$ 50 milhões, provenientes do PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes - Prevenção de Desastres: Drenagem Urbana, do governo federal.
A macrodrenagem da bacia do Arroio Aliança, contempla a implantação de 1.782 metros de rede de drenagem pluvial com um túnel de aproximadamente 440 metros de extensão, com quatro metros de largura e 2,5 metros de altura, a uma profundidade que varia de 6 a 19 metros. A intervenção parte do cruzamento da Rua Matteo Gianella com a Rua Leonel Mosele, até a ponte da Rua Luiz Covolan sobre o Arroio Herval. O prazo de execução da obra é de 36 meses.
Essa é considerada a maior obra de drenagem da história de Caxias do Sul e promete encerrar décadas de alagamentos que impactam moradores, comerciantes e motoristas em diversas regiões da cidade. A obra beneficiará diretamente cerca de 180 mil moradores dos bairros Santa Catarina, Pio X, Rio Branco, São Pelegrino, Medianeira, Marechal Floriano e Centro. Indiretamente, também trará impactos positivos em regiões como São José, Fátima, De Lazzer, Interlagos, Centenário e Pôr do Sol.
O secretário de Obras, Lucas Suzin, alertou os transtornos causados pela obra, visto que o túnel chegará no ponto mais profundo a 19 metros de profundidade, podendo ser comparado a um prédio de sete andares.
O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico assinou na sexta-feira (3) a ordem de início da maior obra de drenagem da história da cidade. O chamado túnel da Matteo será construído pela empresa Toniolo Busnello S/A em um investimento de R$ 50 milhões, provenientes do PAC Cidades Sustentáveis e Resilientes - Prevenção de Desastres: Drenagem Urbana, do governo federal.
A macrodrenagem da bacia do Arroio Aliança, contempla a implantação de 1.782 metros de rede de drenagem pluvial com um túnel de aproximadamente 440 metros de extensão, com quatro metros de largura e 2,5 metros de altura, a uma profundidade que varia de 6 a 19 metros. A intervenção parte do cruzamento da Rua Matteo Gianella com a Rua Leonel Mosele, até a ponte da Rua Luiz Covolan sobre o Arroio Herval. O prazo de execução da obra é de 36 meses.
Essa é considerada a maior obra de drenagem da história de Caxias do Sul e promete encerrar décadas de alagamentos que impactam moradores, comerciantes e motoristas em diversas regiões da cidade. A obra beneficiará diretamente cerca de 180 mil moradores dos bairros Santa Catarina, Pio X, Rio Branco, São Pelegrino, Medianeira, Marechal Floriano e Centro. Indiretamente, também trará impactos positivos em regiões como São José, Fátima, De Lazzer, Interlagos, Centenário e Pôr do Sol.
O secretário de Obras, Lucas Suzin, alertou os transtornos causados pela obra, visto que o túnel chegará no ponto mais profundo a 19 metros de profundidade, podendo ser comparado a um prédio de sete andares.