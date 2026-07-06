Erechim inicia implementação de ecossistema de inovação

A cidade de Erechim deu início à implantação da metodologia Ecossistema Local de Inovação (ELI), conduzida pelo Sebrae RS em parceria com o Conselho de Desenvolvimento de Erechim (Coder) e instituições que integram o ecossistema regional. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a inovação no território por meio da conexão entre pessoas, instituições e iniciativas já existentes, promovendo um ambiente mais integrado, colaborativo e preparado para impulsionar o empreendedorismo, a geração de oportunidades e o crescimento econômico.
A metodologia reúne representantes da chamada quádrupla hélice — poder público, iniciativa privada, universidades e sociedade civil — em uma governança compartilhada, estimulando o diálogo, a cooperação e a construção conjunta de soluções para os desafios e potencialidades do município. O empreendedor é colocado no centro desse processo, como protagonista da transformação econômica e social.
Além de promover novas conexões, o ELI busca fortalecer iniciativas já existentes, integrar competências e consolidar uma cultura permanente de inovação, ampliando a capacidade do município de atrair investimentos, desenvolver novos negócios e gerar empregos qualificados. A metodologia prevê etapas como diagnóstico do ecossistema, definição da identidade e governança, elaboração de um plano de ação e acompanhamento da execução das estratégias.
O gestor de Projetos de Inovação do Sebrae RS – Regional Norte, Luiz Fernando Telles, destacou que a implantação da metodologia representa um passo importante para fortalecer as conexões entre os diversos atores que já atuam em Erechim. "O Ecossistema Local de Inovação parte do princípio de que a inovação acontece quando pessoas, empresas, universidades, governo e sociedade trabalham de forma integrada. Nosso papel é fortalecer essas conexões, criar uma governança colaborativa e construir, junto com o território, uma estratégia de longo prazo que potencialize o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento local", explicou.