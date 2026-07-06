CSG inicia obra de duplicação da RSC-453, entre Garibaldi e Farroupilha

A CSG inicia nesta segunda-feira (06) uma das maiores obras de infraestrutura viária previstas no contrato de concessão. Após o início da duplicação do contorno norte de Caxias do Sul, a concessionária avança com investimento estimado de R$ 380 milhões para a duplicação da RSC-453, entre Garibaldi e Farroupilha, que irá ampliar a capacidade da rodovia. A previsão de finalização é para março de 2028.
A obra contempla a duplicação quase 18 quilômetros, além da implantação de 8,66 quilômetros de vias marginais, 13,5 quilômetros de calçadas, cinco viadutos, duas pontes, três passarelas, nove interseções e 24 pontos de ônibus. A nova pista contará com duas faixas de rolamento em cada sentido com acostamentos de 2,5 metros.
O projeto foi desenvolvido a partir de estudos técnicos de engenharia, seguindo as diretrizes estabelecidas no Contrato de Concessão e no Programa de Exploração da Rodovia (PER). Na definição das soluções foram considerados critérios como capacidade operacional, segurança viária, fluidez do tráfego, características topográficas, impactos ambientais, necessidade de desapropriações e viabilidade técnica.
Até o momento, 13,77 km de projetos executivos já estão concluídos, enquanto outros 4,19 km encontram-se em fase final de elaboração. Todos os projetos concluídos são aprovados pelo Poder Concedente e certificados por Organismo de Inspeção Acreditado (OIA), garantindo conformidade com os requisitos técnicos, normativos e contratuais. Durante a execução das obras, cerca de 300 profissionais atuarão diretamente no empreendimento, movimentando a economia regional e fortalecendo a geração de empregos na Serra Gaúcha.
Na segunda-feira (6), a primeira intervenção acontece no Trevo do Barracão, no km 107,2, para construção de desvio da obra do viaduto. O desvio deve entrar em operação no dia 20 de julho, podendo ocorrer alterações de acordo com as condições climáticas.
Ao longo do trecho serão executadas intervenções como rótulas alongadas nos acessos a Tamandaré e Caminhos de Pedra, a construção de cinco viadutos, além de duas novas pontes, três passarelas, duas passagens para pedestres e retornos em nível em locais de grande movimentação