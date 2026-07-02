Estado assina obra para complexo da Polícia Civil e Brigada em Alvorada

O governador Eduardo Leite assinou nesta quinta-feira (2), na prefeitura de Alvorada, a ordem de início das obras do Complexo de Segurança Pública de Alvorada, no bairro Umbu. Com investimento de R$ 35,4 milhões e área de 4.389,54 metros quadrados, o empreendimento reunirá em um único espaço o 24º Batalhão de Polícia Militar, a 1ª Delegacia de Polícia Distrital e a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP). A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027.

O cronograma prevê dois meses iniciais para a elaboração de projetos executivos e licenciamentos, seguidos de 11 meses de execução. "Até julho do ano que vem, é uma obra que deve ser entregue para essa comunidade", disse Leite. A estrutura adotará construção modular off-site, com itens de sustentabilidade e eficiência energética, acessibilidade integral e linha de tiro com proteção balística nível III-A. O complexo incluirá bloco administrativo, alojamento, academia, sala de força tática e quartelaria para a Brigada Militar, além dos dois prédios da Polícia Civil, e ainda auditório, campo de futebol, vestiários, vagas cobertas, geradores, subestação elétrica e sistema de drenagem e captação de água pluvial.

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A obra integra um pacote mais amplo de ações do programa RS Seguro no bairro Umbu. O Projeto Urbanístico Integrado Umbu (PUI Umbu), com ordem de início emitida em março deste ano, prevê intervenções em cinco áreas do bairro em 45.760 metros quadrados, com investimento de R$ 53,7 milhões, incluindo praças, parques e requalificação viária. Somados, os dois projetos chegam a quase R$ 90 milhões aplicados na mesma comunidade.

Após a assinatura do documento, Leite, acompanhado do prefeito de Alvorada Douglas Martello, e do secretário-executivo do programa RS Seguro, Antônio Padilha, visitaram o local, no bairro Umbu, que receberão as obras de ambas as iniciativas.

Cidades - Complexo da Polícia em Alvorada - Secretaria de Obras do RS Secretaria de Obras do RS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Para Leite, a escolha do bairro Umbu segue o critério técnico do programa, que prioriza as comunidades com maiores índices de criminalidade. O governador destacou que Alvorada registrou quedas de 80% nos homicídios, nos roubos a pedestres e nos roubos de veículos nos últimos anos, mas pontuou que “A paz duradoura que a gente deseja exige uma presença forte do poder público do Estado mais próximo dessas comunidades”. “Alvorada nunca foi uma cidade violenta, mas uma cidade que sofreu com a violência”, afirmou.

Martello classificou o complexo como um símbolo de transformação para a cidade. "Ele é muito mais do que uma obra física. É um símbolo de uma nova cidade que sai das páginas policiais e vira a página da violência", disse o chefe do executivo municipal. Martello também mencionou outros investimentos em andamento no município em parceria com o governo do estado, incluindo obras de drenagem no valor de R$ 130 milhões — a serem submetidas ao Comitê Gestor do Fundo do Plano Rio Grande — e projetos relacionados ao Caminho do Meio e à duplicação de trecho da BR-118.