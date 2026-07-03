Complexo escolar estadual será construído em área de Roca Sales

O governo do Rio Grande do Sul construirá um complexo escolar em Roca Sales. O local abrigará as novas instalações da Escola Estadual de Educação Básica Padre Fernando e uma instituição municipal. O investimento é de R$ 40 milhões, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A obra, gerenciada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), está em fase de licitação, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2027.
A construção do complexo escolar transformará uma memória dos estragos das inundações em símbolo do recomeço do Estado. A Escola Padre Fernando ficava muito próxima ao Rio Taquari, no Centro do município. Atingidos pelas cheias de 2023 e 2024, os prédios ficaram completamente comprometidos e não puderam mais ser utilizados.
Diante disso, a SOP e a Secretaria da Educação (Seduc) iniciaram o planejamento para a construção de novas instalações. Como a prefeitura também tinha a demanda por uma escola municipal, o governo estadual sugeriu a união das duas instituições em um mesmo local, buscando otimizar o uso das edificações e a aplicação dos investimentos.
O complexo será erguido em um terreno cedido pela prefeitura, localizado na rua Professor Alberto Schmitz. A escola municipal ficará à esquerda e a Padre Fernando, à direita, tendo o ginásio poliesportivo entre elas. A área, de 8 mil metros quadrados (m²), fica em uma região mais protegida da cidade, seguindo recomendação da prefeitura. Além disso, será feito um aterro para elevar as escolas em aproximadamente um metro em relação ao nível da rua.
O governo do Rio Grande do Sul construirá um complexo escolar em Roca Sales. O local abrigará as novas instalações da Escola Estadual de Educação Básica Padre Fernando e uma instituição municipal. O investimento é de R$ 40 milhões, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). A obra, gerenciada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), está em fase de licitação, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2027.
A construção do complexo escolar transformará uma memória dos estragos das inundações em símbolo do recomeço do Estado. A Escola Padre Fernando ficava muito próxima ao Rio Taquari, no Centro do município. Atingidos pelas cheias de 2023 e 2024, os prédios ficaram completamente comprometidos e não puderam mais ser utilizados.
Diante disso, a SOP e a Secretaria da Educação (Seduc) iniciaram o planejamento para a construção de novas instalações. Como a prefeitura também tinha a demanda por uma escola municipal, o governo estadual sugeriu a união das duas instituições em um mesmo local, buscando otimizar o uso das edificações e a aplicação dos investimentos.
O complexo será erguido em um terreno cedido pela prefeitura, localizado na rua Professor Alberto Schmitz. A escola municipal ficará à esquerda e a Padre Fernando, à direita, tendo o ginásio poliesportivo entre elas. A área, de 8 mil metros quadrados (m²), fica em uma região mais protegida da cidade, seguindo recomendação da prefeitura. Além disso, será feito um aterro para elevar as escolas em aproximadamente um metro em relação ao nível da rua.