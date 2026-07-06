Reabertura do Theatro Sete de Abril se destaca em agenda cultural

Durante a segunda semana de julho, a cidade de Pelotas se destaca na agenda de eventos. A reabertura do Theatro Sete de Abril e o aniversário da cidade trazem diversos eventos, como apresentação do grupo circense Tholl, além de uma exposição fotográfica. Outros municípios como Lajeado, Picada Café e Pinto Bandeira também recebem eventos voltados para música, feiras e gastronomia.

Picada Café | Tricofest

Feira de malha em Picada Café terá 50 expositores do dia 3 a 26 de julho Tricofest/Divulgação/Cidades

A partir do dia 3 de julho, a cidade de Picada Café recebe a feira de malhas Tricofest. A quinta edição do evento na cidade acontece até dia 26 de julho, toda sexta, sábado e domingo, das 10h às 19h. São mais de 50 expositores que se reúnem no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn, com entrada e estacionamento gratuitos. Além de espaço voltado para o comércio, a Tricofest também conta com praça de alimentação e palco para apresentações culturais.

Pelotas | Semana de Pelotas

Semana terá programação especial com a reabertura do Theatro Sete de Abril MICHEL CORVELLO/Prefeitura de Pelotas/Divulgação/Cidades

No dia 7 de julho a cidade de Pelotas comemora seu aniversário de 214 anos, com eventos especiais e com a reabertura do Theatro Sete de Abril, que contará com apresentações especiais durante a semana.

Para iniciar a semana, a sala Frederico Trebbi, no Paço Municipal, apresenta a exposição fotográfica "Pelotas - Viva o presente" no dia 6 de julho, às 14h. A mostra reúne obras de 18 fotógrafos pelotenses ou radicados na cidade, com duas fotos de cada participante, coloridas e padronizadas em 30cm X 40cm, que transmitem a relação de afeto do autor com a cidade. A exposição ocorre até dia 13 de julho, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Já a reabertura do Theatro Sete de Abril acontece no dia 7 de julho, terça. O evento contará com shows de DJs e cantores, além de cerimoniais e o descerramento de placa comemorativa. A cerimônia inicia às 18h com a apresentação de músicas MPB e Soul pela DJ Helô, seguida por um cerimonial com o prefeito de Pelotas e show do Vitor Ramil.

Espetáculo faz parte da programação de reabertura do Theatro Sete de Abril Grupo Tholl/Divulgação/Cidades

A segunda atração do teatro será um espetáculo do grupo circense Tholl, o "Bate pra tua patota que hoje vai ter circo!". A apresentação acontece na quarta, 8 de julho, às 20h e tem ingressos gratuitos, que podem ser retirados na bilheteria do Sete, a partir das 9h do dia 8, com limite de dois por pessoa. O grupo apresenta um espetáculo criado em 2021 que já percorreu 15 cidades. São 50 minutos de apresentação, sobre a história de uma trupe circense que, durante os preparativos da montagem do circo, se depara com o público.

Apresentação de Ballet acontece no dia 9 de julho, às 20h Johnny Acunha/Prefeitura de Pelotas/Divulgação/Cidades

O Theatro Sete de Abril terá programação durante toda semana, até domingo, dia 12 de julho. Na quinta (9), o local terá visitas guiadas durante a tarde, além do espetáculo de Ballet Dicléa Ferreira de Souza, às 20h. Já na sexta (10) a Orquestra Estudantil Municipal se apresenta no Sete, às 15h. No final de semana, as apresentações musicais prevalecem no Sete, com apresentação do Grupo Oju Obá, no sábado (11), às 19h e da Sociedade Pelotense Música pela Música, às 20h. No domingo (12), o teatro será palco da apresentação do grupo Preto de Sapato, às 17h.

Lajeado | 2ª Semana do Rock

Cidade terá semana com apresentações musicais em restaurantes e na Avenida Acvat Prefeitura de Lajeado/Divulgação/Cidades

Com o Dia Mundial do Rock, comemorado no dia 13 de julho, a prefeitura de Lajeado planejou uma semana com atrações musicais em pontos diferentes da cidade, entre os dias 7 e 12 de julho. A 2ª Semana do Rock de Lajeado, terá como destaque o show da Banda Maria do Relento, que se apresentará no dia 11 de julho em um palco na Avenida Acvat, das 20h às 21h30. Além do grupo, outras 10 apresentações acontecerão no local durante os dias 11 e 12 de julho, das 15h às 21h. Já a programação completa dos shows pocket em bares e restaurantes da cidade estão disponíveis no instagram da Secretaria da Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Lajeado.

Pinto Bandeira | Festa do Capeletti

Última edição da festa reuniu mais de 10 mil visitantes em Picada Café Guilherme Trogilo/Setur/Divulgação/Cidades