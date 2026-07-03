Cobrança de tarifa de esgoto é iniciada em imóveis de Ivoti

A Água de Ivoti iniciou, no dia 1º de julho, a cobrança da tarifa de esgoto na cidade. A cobrança será aplicada somente nos imóveis interligados ao sistema de coleta e tratamento de esgoto e atende à determinação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan).
No total, 431 matrículas passarão a receber a cobrança, totalizando cerca de 1.300 pessoas. Os imóveis atendidos estão localizados nos bairros Jardim Panorâmico, Loteamento Vivalar, Colônia Japonesa, Concórdia, Palmares, Jardim do Alto, Jardim Bühler e Colina Verde. A autarquia ressalta que a cobrança não abrange todos os imóveis destes bairros, apenas as residências já interligadas ao sistema.
As 431 matrículas interligadas ao sistema passarão a receber a cobrança da tarifa de esgoto junto à fatura de água na competência de agosto. Na categoria Residencial B, que inclui imóveis residenciais padrão, um consumidor de até 10m³ de água por mês pagará R$ 98,27 de água e R$ 53,40 pelo serviço de esgotamento sanitário. Os valores variam de acordo com a categoria do imóvel e a faixa de consumo.
Pensando em garantir a sustentabilidade e continuidade dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, a Água de Ivoti criou o programa Sanea Ivoti, que contempla o início da cobrança da tarifa de esgotamento sanitário. Os recursos arrecadados serão destinados a manutenção e operação do sistema existente e, futuramente, à ampliação do sistema
O programa também tem como objetivo manter a qualidade da operação e do tratamento de esgoto, promover mais saúde pública e preservação ambiental, além de contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas pelo Marco Legal de Saneamento, que prevê que até 2033, 90% da população tenha acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto.